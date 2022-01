JAKARTA- Gisella Anastasia mengaku ingin mengajarkan arti bersyukur untuk anaknya, Gempita Nola Marten yang baru saja berulang tahun ke-7. Dia menggelar pesta ulang tahun sederhana bersama anak-anak di panti asuhan pada 16 Januari kemarin untuk sang anak.

“Memang tahun ini sengaja mau ajakin Gempi untuk lebih bersyukur, enggak neko-neko (seperti ulang tahun ulang tahun biasanya dia yang selalu berpestapesta ria), dan belajar berbagi juga buat teman-teman lain," kata Gisel dikutip dari Instagramnya, Selasa (18/1/2022).

Selain berdoa dan tiup lilin di panti asuhan, Gempi juga merayakan hari ulang tahunnya bersama keluarga dan teman-teman dekatnya. Ditambah adanya sedikit dekorasi serba ungu dan bernuansa BTS.

Masih dalam rangka ulang tahun Gempi, penyanyi 33 tahun ini juga menuliskan doa kepada sang putri. Dia berdoa agar di usia yang ke-7, Gempi bisa menjadi anak yang kuat dan mandiri.

“Doa mama buat Gempi, semoga ditahun ketujuh ini Gempi semakin luar biasa.. diproses dengan menyenangkan untuk jd anak yg semakin kuat, pemberani, mandiri, dengar2an akan suara Tuhan,” kata Gisel.

Dia juga berharap putrinya itu bisa menjadi anak yang menyenangkan dan sabar. “Semakin jadi anak yang menyenangkan seperti biasanya. Enggak galak-galak dan penuh kesabaran dan kelembutan dan kasih yang mesra ya Gem hahahhahaha.. I love u to the moon and back,” pesan mantan istri Gading Marten ini.