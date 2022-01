JAKARTA - Venna Melinda akhirnya melabuhkan hatinya pada sosok Ferry Irawan. Setelah menjanda selama kurang lebih 8 tahun, ibu dari Verrell Bramastha dan Athalla Naufal itu dikabarkan akan segera menggelar pesta pernikahan dengan aktor 44 tahun tersebut.

Baru-baru ini, mantan istri dari Ivan Fadilla itu terlihat tengah menjalani fitting baju pengantin. Dalam video tersebut, Venna terlihat mencoba salah satu gaun berwarna putih, dengan belahan dada rendah yang ditutupi manset, lengkap dengan payet yang berkilauan.

"Love, laughter, and happily ever after @ferryirawanofficial," tulis Venna saat mengenakan gaun tersebut.

Sayangnya, beberapa netizen tampak mengomentari gaun yang dikenakan oleh wanita 49 tahun itu. Bahkan mereka merasa jika gaun putih tersebut kurang cocok dipakai oleh ibu dua anak tersebut.

Banyak yang menyebut jika usia Venna tak pantas mengenakan gaun seperti yang ia coba tersebut. Mereka bahkan mengusulkan agar bintang film Catatan Si Boy II itu mengenakan gaun yang elegan.

"Lebih anggun jangan yang begini menyesuaikan dengan umur juga. sy lebih elegan gaya bunda Maya pada waktu menikah dg suaminya yg sekarang tpi semua tergantung impian masing2," tulis pitata_new.

"Cobaa gaun yang simple elegant gak yang ngembang, biar lihat perbandingannya..," tulis ratih_yours.

"Lebih bagus yg lengan nya panjang dan tidak pake manset mbak, kalo yg pake manset kurang bagus," tulis istrinirahayujalil.

