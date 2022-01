JAKARTA-ย Vision+ menghadirkan original series terbaru berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy yang terdiri dari 5 episode. Episode 3 yang bertajuk Pertolongan Tuhan menceritakan kesulitan yang dialami Lukas dan kedua sahabatnya, Frans dan Flory, ketika mencari keberadaan ayahnya.

Petualangan Lukas dan teman-temannya memang tak berjalan mulus. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak pula tantangan yang mereka hadapi. Di episode ke-3, Lukas, Frans, dan Flory ditangkap oleh para warga karena dituduh mencuri oleh seorang pemilik toko guci tua. Untung saja, ada Romo Eli yang datang dan menyelamatkan mereka.

Keesokan harinya, Lukas, Flory, dan Frans mendapatkan informasi mengenai keberadaan ayah Lukas dari orang yang tak mereka sangka. Meski sempat ragu, kalimat yang familiar mengenai perkenalan diri Johan membuat mereka yakin bahwa orang itu tak berbohong.

โ€œYang aku selalu ingat sama dia itu, pas aku tanya namanya, โ€˜Oh iya, Johan, jodoh di tangan Tuhan,โ€™โ€ ungkap orang tersebut ketika menceritakan pengalamannya bertemu Johan, ayah Lukas. Mendengar hal itu, ketiga sahabat segera melanjutkan petualangan untuk mencarinya.

Bepergian menggunakan sepeda tentu tidak mudah, apalagi jarak yang mereka tempuh cukup jauh. Saat mereka hampir putus asa, tanpa disangka, seseorang menolong mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berbagai kesulitan yang dihadapi, Lukas dan teman-temannya tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Bagaimana Lukas, Frans, dan Flory melalui berbagai tantangan tersebut? Akankah mereka menemukan ayah Lukas? Tonton selengkapnya di Lukas: The Journey of an Altar Boy episode 3 eksklusif di Vision+. Lukas: The Journey of an Altar Boy episode 3 dapat Anda nikmati kapan saja dan di mana saja melalui akun premium Vision+ dengan paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari. Bagi pengguna yang membeli paket premium 90 hari atau 365 hari, ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal Motion Insure berupa asuransi perlindungan diri dan Covid-19 secara cuma-cuma. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini serta kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!