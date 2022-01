JAKARTA - Biodata dan agama Raquel Larkin menarik untuk dikulik bersamaan dengan melambungnya popularitas web series Layangan Putus. Dia berperan sebagai Lola, pengacara sekaligus sahabat Kinan (Putri Marino).

Raquel Larkin mengawali kariernya dengan mengikuti ajang Miss Celebrity pada 2010. Dia kemudian melebarkan sayapnya ke industri film dan sinetron sejak 2013 dengan membintangi film Nyi Roro Kidul, Dear Nathan, Something in Between, hingga Rasuk 2.

Biodata dan Agama Raquel Larkin.

Dia lahir di Jakarta, 25 tahun silam, dari ayah asal Amerika Serikat dan ibu berdaeah Aceh. Sempat diisukan pindah agama, namun dia menegaskan, penganut agama Islam. Pada usia 21 tahun, dia memutuskan menerima pinangan aktor Jerry Likumahwa.

Pasangan ini menikah pada 13 Mei 2017, dan dikaruniai anak perempuan bernama Kaiala Roselsye Likumahwa. Dalam wawancaranya dengan awak media pada dia mengaku, bercita-cita menikah muda, seperti sang ibu.

Biodata dan Agama Raquel Larkin.

"Jadi, mama aku tuh masih gaul dan nyambung sama teman-temanku. Aku juga mau seperti itu, punya jarak usia yang tak jauh dari anak," tutur Raquel Larkin.*

