JAKARTA - Kalina Oktarani membenarkan beberapa pemberitaan terkait perceraiannya dengan Vicky Prasetyo. Melalui akun Youtube Channel Melaney Ricardo, wanita 41 tahun ini menegaskan bahwa dirinya sudah benar-benar berpisah dari pria yang menikahinya 13 Maret 2021 lalu.

"Apakah benar yang diberitakan di luar sana bahwa kamu sudah bercerai?," tanya Melaney pada Kalina di akun Youtubenya.

"Iya, gue udah cerai," tegas Kalina.

Baca Juga:

Kalina Oktarani: Demi Kebahagiaan Gue Udah Cerai Sama Vicky Prasetyo

Terpuruk dalam Masalah, Kalina Oktarani Jadikan Pria Ini Tempat Curhat





Mantan istri Deddy Corbuzier ini mengaku tak bisa memungkiri perasaan sedihnya usai mengetahui bahwa rumah tangganya kembali tak bisa diselamatkan. Ia bahkan menyebut jika perpisahan antara dirinya dan Vicky merupakan kesalahannya, lantaran ia tidak bisa menjadi istri yang baik.

"Sedih pasti, kehilangan of course, tapi gue nggak mau menyesal karena dia banyak memberikan pelajaran yang luar biasa buat gue, dia seseorang yang luar biasa, multitalenta, dan gue berharap yang terbaik buat dia," paparnya.

"Disini gue yang salah karena ternyata gue ternyata tidak bisa jadi istri yang baik dan bagian keluarga yang baik, itu aja. Dan gue minta maaf untuk itu," tambahnya.

Meski merasa bersalah lantaran perpisahan tersebut, Kalina mengaku sudah berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Meski hal tersebut nyatanya tak berhasil.

"Bukan berarti gue gak mau mempertahankan rumah tangga, bukan karena gue tidak mau bertahan dan sabar, as you know gue udah mencoba beberapa hal," tandasnya.

(aln)