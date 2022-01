JAKARTA - Mantan personel JKT48, Hasyakyla Utami menuai hujatan warganet setelah mengomentari pemberitaan tentang Fujianti Utami (Fuji) di Twitter. Tak hanya komentar pedas, dia mengaku, menerima pesan bernada ancaman lewat DM.

Lewat Insta Story, dia memperlihatkan isi pesan akun @sharly_12 yang menuliskan, “Anak pelac*r kau, b*ngs*t. Mau mati kau a*j*ng. Hati-hati kau, jaga baik-baik tuh muka. Air keras sudah stand by. Gue bisa bayar orang untuk siram muka kau dengan air keras. Dasar b*ngs*t.”

Cucu Acil Bimbo itu dalam penjelasannya mengatakan, tidak pernah merendahkan Fuji. “Pada akhirnya, hanya gue yang TAHU apa arti yang sebenarnya. Kalau lo pikir gue berbicara omong kosong tentang orang lain, than you're putting words into my mouth,” tuturnya.

Hasyakyla meminta warganet untuk tidak berasumsi negatif tentang unggahannya karena dia tidak berniat menjatuhkan orang lain. “Kalau lo mau mikir gitu, ya sudah terserah pikiran lo saja. Tapi jangan bawa-bawa hal yang bahkan enggak ada hubungannya sama masalah ini. Terima kasih.”

Kayak aktris Adhisty Zara itu harus menerima hujatan warganet setelah mengomentari pemberitaan tentang debut Fuji di layar lebar lewat film Bukan Cinderella. Dalam unggahannya, dia menyelipkan emoji tertawa dengan caption, “Ya sudah sih, lihat dulu saja ya kan.”

Film arahan Adi Garin itu merupakan debut Fuji tak hanya di dunia akting, namun juga industri hiburan. Sebagai pendatang baru, sang sutradara memercayakan peran utama kepada adik mendiang Bibi Andriansyah tersebut. Di hadapan awak media, Adi membantah, memilih Fuji karena popularitasnya. Dia menilai, dara 19 tahun itu memiliki potensi yang mumpuni dalam dunia akting. Hal itu terbukti dari Fuji lolos audisi untuk berperan sebagai Amora.* Baca juga: Blakblakan, Kalina Oktarani Ungkap Alasan Bercerai dari Vicky Prasetyo