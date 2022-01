GAYA foto kekinian ala Valerie Tifanka, artis sinetron berwajah cantik ini bikin terpana. Seperti apa potretnya?

Valerie Tifanka wajahnya sering muncul di televisi membintangi beberapa judul sinetron. Salah satu yang terkenal yakni Dunia Terbaik RCTI.

Valerie pun kerap pamer foto OOTD dengan gaya kekinian. Penasaran dengan potretnya? Ini dia tiga ulasan gaya foto kekinian ala Valerie Tifanka selengkapnya.

Pakai baju renang

Gaya foto kekinian ala Valerie Tifanka. (Foto: Instagram)

Liburan kurang lengkap kalau tak bernenang di hotel. Ia pun tampil menggoda saat pakai baju renang. Body-nya mulus dicium sinar matahari. Valerie pun seperti sengaja ingin menggelapkan kulitnya.

"🌤🤍," tulisnya.

"Seger bener," balas netizen.

Tenis

Gaya foto kekinian ala Valerie Tifanka. (Foto: Instagram)

Valerie suka sekali olahraga loh. Salah satu yang pernah dilakukan yakni main tenis untuk alasan kesehatan. Potretnya aduhai memakai baju tenis yang seksi.

"Lagi rutin latihan tennis biar tetep sehat, tapi tetep harus stylish at the same time!," ungkap sang pesinetron.

Kafe Gaya foto kekinian ala Valerie Tifanka. (Foto: Instagram) Gak seru kalau di sela waktu senggang tak hangout ke kafe. Valerie pun melakukan hal sama saat tak ada jadwal syuting. Potretnya pun tak kalah seksi dengan dua kegiatan sebelumnya. Valerie memadukan baju hitam dengan detail kerut dan bawahan kotak-kotak. Potretnya pun emnawan saat nguncir rambut. "Nguncir rambut," tulisnya di kolom caption. "kyk gini persis Diana Punky😍," ujar netizen. "Kalau dikuncir lebih cantik," ujar yang lain.