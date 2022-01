GAYA foto kekinian ala Alodya Desi beragam sekali posenya. Seperti apa saja?

Alodya Desi kini terkenal sebagai artis sinetron yang sering berperan sebagai antagonis. Sebelumnya, Alodya Desi menjadi pedangdut yang hits dengan lagu Pacar Sabtu Minggu ciptaan Ryan D'Masiv dan Tak Ada Ujungnya.

Tak heran jika artis kelahiran Semarang ini kerap pamer body aduhai yang mengundang perhatian netizen. Jika penasaran, yuk simak gaya foto kekinian ala Alodya Desi berikut ini.

Baca Juga:Â Biodata dan Agama Alodya Desi, Aktris Seksi yang Kerap Berperan Antagonis

Dress belahan paha tinggi

Â

Gaya foto kekinian ala Alodya Desi. (Foto: Instagram)

Mengawali 2022, Alodya Desi tak abesan berpenampilan seksi. Dia sedang asyik pergi liburan dan pakai outfit menggoda.

Alodya memamerkan lekuk tubuhnya dengan dress putih belahan paha tinggi. Biar terhindar dari sinar matahari, dia pake topi rotan bulat yang modis.

"Make yourself better than last year! Happy new year 2022🥳," tulis sang artis menyambut datangnya 2022.

Bra pink gemas  Gaya foto kekinian ala Alodya Desi. (Foto: Instagram) Tak jauh berbeda dengan selebriti lainnya, Alodya Desi juga hobi olahraga loh. "Udah lama ga bakar dosa 🥵🥲," tambah artis beragama Islam ini. Ia pun berpose seksi pakai baju ketat yakni setelan top bra pink dengan legging ketat warna senada. Body-nya aduhai bikin gagal fokus! Pamer punggung dan bentuk bokong indah  Gaya foto kekinian ala Alodya Desi. (Foto: Instagram) Alodya Desi makin seksi kala dirinya pamer bokong. Ya, nampaknya sang artis percaya diri bahwa dia punya bentuk bokong yang indah. Misalnya ketika Alodya Desi memakai baju ketat nuansa bitu, sengaja pamer bokong dan punggungnya. Nampaknya Alodya sengaja rajin olahraga demi memiliki bentuk bokong yang indah. "Grow baby grow 🍑🍑🍑 #bootyprogress." Netizen pun ramai mengomentari penampilannya. "Lemari nya di tampol enak tuh kayak a🔥," kata gha*** "Beautiful Bodyy @alodyadesi ♥️❤️👌👌," ujar alnafi*** "Edan bemper hartob 😂😂😂," tulis adam***