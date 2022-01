GISEL berpose seksi di pinggir jendela hingga membuat warganet heboh. Ia pun sedikit curhat dan mengenang kembali 2021 yang penuh lika-liku.

Ya, di 2021 Gisel diterpa cobaan kasus video syur 19 detik yang melibatkan Michael Yukinobu. Tak hanya itu, di akhir 2021, ibu satu anak ini pun putus cinta dengan Wijaya Saputra atau Wijin.

Ia pun akhirnya mengenang 2021 dengan penuh cinta dan curhat di Instagram. Meski begitu, Gisel tetap bersyukur dengan apa yang dihadapinya.

"Reminiscing 2021 with a grateful heart❤️ Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Buat semua proses pembelajaran yg Dia ijinkan terjadi. Buat kasihNya yg terus menjadi sumber kekuatan disaat saat lemahku. 2 Corinthians 12:9 (GW)," tulisnya.

“My kindness is all you need. My power is strongest when you are weak.” So I will brag even more about my weaknesses in order that Christ’s power will live in me," lanjut dia.

Tak lupa Gisel mengucapkan Tahun Baru 2022 ke publik. "Selamat menjelang tahun baru semuanya❤️🤗."

Ia berpose seksi memakai tank top ketat dan memamerkan bagian punggung. Baik penampilan maupun curhatnya menuai banyak komentar netizen. "terimakasih kenanganya di 2021 ka 🥰," ujar kata** "Semua orang pasti pernah jatuh dan mengambil keputusan yg salah.. Selama nafas masih berhembus kita masih bisa memperbaiki nya semangat mama #gisel_la," imbuh anto*** menyemangati sang artis. "Wanita hebat 👍👍," imbuh rob*** "Mbak gisel, gegermu keliatan mbak 😢," ucap afri***