USAI putus dari Wijin, Gisel tampak lebih banyak mengunggah potret manisnya bersama putri semata wayangnya, Gempita. Dirinya pun terlihat sangat menikmati waktu kebersamaannya dengan Gempi di Bali.

Lantas seperti apakah pose Gisel saat berada di samping Gempita? Berikut kumpulan tiga potretnya.

Santai di Hammock

Ibu dan anak satu ini memang tak pernah gagal tampil menggemaskan. Di atas hammock yang sama, Gempi dan Gisel tampak santai menikmati udara di pinggir pantai Jimbaran, Bali.

Dalam potret unggahannya, Gisel tampak seksi mengenakan dress putih tanpa lengan dan menggelung rambutnya. Gempi yang senang ditemani sang mama pun memeluknya dengan riang tawa.

"Gemoy Banget mama @gisel_la," kaya my***

Spa bersama

Walau masih berusia 6 tahun, namun tampaknya Gempi senang mengikuti sang mama melakukan perawatan tubuh.

Melalui unggahannya 27 Desember lalu, Gisel dan Gempi tampak kompak mengenakan kimono pada sebuah gazebo dengan view pantai. Gisel pun menceritakan kelucuan Gempi pada saat spa.

“Kelakuan Gem selalu ada ada aja deh ah. Wong dr bayi ga suka dipijet. Tp skrng lumayan udh bisaan dikit. Uda kedua kali dalam hidup dia SPA😛. Dengan segala kerempongannya, mulai dr kain geser dikit minta ditutup sampe ke oil kena muka dikit lgs minta lap😅,” tulisnya.

Dapat kejutan Hari Ibu

Tepat pada perayaan Hari Ibu 22 Desember lalu, Gisel rupanya mendapatkan kejutan manis dari sang putri. Lucunya, Gempi menggambar dan menulis ucapan pada papan yang ia miliki, loh.

“Happy Mother’s Day Mom, You ❤️ Me, #From Gempi,” tulis Gempi.

Namun Netizen justru salah fokus dengan penampilan Gisel kala itu. Gisel yang tampak mengenakan dress pink tanpa lengan terlihat begitu kurus tak seperti biasanya.

“Putus dari wijen kurusan,” tulis @neng***

“Gisel kok kurusan sih kayak nya,” sambung @dhes***