JAKARTA- Kabar duka datang dari penyanyi senior Nindy Ellesse. Dia meninggal dunia di usia 54 tahun pada Minggu, 2 Januari 2022.

Bagi penikmat musi era1980-an hingga 1990-an pasti sudah tidak asing dengan nama Nindy Ellesse. Dia sempat merilis album solonya sendiri dan sempat membintangi film.

Dia juga tergabung dalam Trio Glamendy bersama penyanyi wanita terkenal lainnya, yakni Gladys Suwandhi dan Mega Selvia. Mereka bertiga dipertemukan lewat label perusahaan rekaman yang sama yakni JK Records.

Mereka awalnya berkarir masing-masing. Gladys melejit lewat film Yang Masih Di Bawah Umur pada 1985. Kemudian, Mega Selvia yang terkenal sebagai penyanyi remaja dan sudah mempunyai album bertajuk ‘Senandung Rindu’ yang rilis di tahun 1985.

Trio Glamendy lebih lanjut memiliki album musik berjudul Just Boy Friend (1991) dan Cukur Dulu Kumismu (1993).

Menariknya, meski sudah puluhan tahun berlalu, persahabatan para personel Trio Glamendy sangat awet. Bahkan beberapa waktu lalu sebelum Nindy Ellesse meninggal dunia, mereka sempat berkumpul bersama di kawasan Jakarta Selatan.

Momen-momen pertemuan mereka itu pun diabadikan di akun Instagram mereka masing-masing. “A friend is someone who understands your past, believes in your future , and accepts you just the way your are.. Glamendy reunion… Kangen kangenan,” kata Gladys Suwandhi seperti dikutip dari Instagramnya Oktober silam.

“Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalani hidup, dan persabahatan ini tetap langgeng sampai maut memisahkan...” tulis Mega Selvia di keterangan video di Instagramnya.