MAYANG dan Chika, adik Vanessa Angel, tak sekadar mengasah bakatnya di dunia tarik suara. Mereka akan menjadi talent untuk syuting program horor yang menuai respon julid netizen.

Setelah sempat ramai menghebohkan netizen dengan penampilan duet keduanya membawakan lagu berjudul Kemarin dan Hadapi Dengan Senyuman, Mayang dan Chika akan menjadi salah satu pengisi dari sebuah program horor.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan di Instagram Story milik Puput Sudrajat, yang merepost unggahan dari Irma Rachim. Dalam unggahan ini, Mayang dan Chika tengah makan, sebelum menjalani syuting program horor tersebut.

"First shoot program horor. Isi tenaga dulu," tulis Irma pada keterangan video tersebut. Yang langsung dibalas oleh Puput dengan stiker hati bertuliskan 'Always in my heart'.

Unggahan tersebut rupanya ramai dikomentari oleh netizen. Dalam salah satu akun gosip, netizen bahkan menyebut bahwa keduanya cocok menjadi salah satu talent dari program horor. "Pas lah mukanye juga horor wkwk," tulis distacalista8. "Katanya ga hadir di sidang krn liburan. . . Liburan sm hantu ya," tulis ilm_rey. "Nah ini baru cocok sekalian bapaknya juga masukin program horror," tulis annie_kayla27. "Liat.muka daddiny jg udh horor, jd g prlu shooting deehhhh," tulis titijingga. "Emang horor sih hidupnya sekeluarga," tulis lindasutarjo.