ADA beberapa film yang menjadikan Metaverse sebagi ide ceritanya. Apa saja judulnya?

Metaverse disebut sebagai teknologi virtual yang mampu menghubungkan manusia di ruang digital. Bahkan, Metaverse memungkinkan seseorang untuk melakukan beragam kegiatannya di dunia virtual.

Berikut daftar 6 film tentang gambaran dunai Metaverse yang wajib ditonton. Yuk simak!

Baca Juga: Metaverse Bawa Keuntungan, Anang Hermansyah hingga Syahrini Mulai Melirik

Ready Player One

Film yang dirilis pada 2018 besutan sutradara Steven Spielberg ini memiliki cerita yang unik. Dunia virtual bernama OASIS menjadi satu-satunya tempat yang dirasa sangat nyaman. Sebab, kondisi dunia nyata di tahun 2045 tergolong tidak nyaman dan keras. Di OASIS, setiap orang dapat pergi ke mana saja, melakukan apa saja, dan menjadi siapa saja. Satu-satunya batasan yang ada adalah keinginan individu itu sendiri.

Dunia virtual baru atau OASIS ini diciptakan oleh Jim Halliday (diperankan oleh Mark Rylance), seorang sosok yang sangat jenius. Film ini disebut menyindir orang-orang di luar sana yang senang dengan hadir dan berkembangnya ruang digital. Satu pesan yang sangat baik diambil dari film ini adalah sosok seseorang di dunia nyata jauh lebih penting dibandingkan karakter mereka di dunia maya. Sehebat apapun avatar seseorang di OASIS, tidak akan membantu banyak dalam dunia aslinya.

Blade Runner 2049

Sekuel film Blade Runner (1982) yaitu Blade Runner 2049, dirilis pada 2017, setelah 35 tahun film pertamanya tayang. Melansir Sindonews (Jumat, 6 Oktober 2017), film yang disutradarai Dennis Villeneuve ini menggambarkan dunia yang dipenuhi oleh replicants, atau manusia dengan rekayasa genetik.

Di tahun 2049, terjadi pemadaman di bumi. Perusahaan besar bernama Tyrell Corporation menghentikan produksi replikannya karena bangkrut. Sementara itu, hadirlah perusahaan besar lainnya bernama Wallace Corporation yang menciptakan replikan baru yang lebih baik dan penurut. Salah satu replikan yang diciptakan Wallace adalah detektif KD6-3.7 atau K (diperankan oleh Ryan Gosling). K mendapatkan tugas dan perintah untuk mencari replikan lama dan memusnahkannya.

Tron: Legacy

Petualangan tokoh dalam dunia virtual juga dikisahkan dalam film Tron: Legacy, karya sutradara Joseph Kosinski yang hadir di tahun 2010. Tron: Legacy mengisahkan tentang seorang pemimpin ENCOM International, Kevin Flynn (diperankan oleh Jeff Bridges), yang menghilang tanpa jejak di tahun 1989. ENCOM International merupakan sebuah perusahaan teknologi komputer ternama asal Amerika Serikat (AS).

Sekitar 20 tahun kemudian, anak Kevin yang bernama Sam (diperankan oleh Garret Hedlund) terlempar ke dunia virtual yang disebut Grid buatan sang ayah. Sam melakukan petualangan serunya di sana, dengan bertarung melawan Rinzler, sebuah program bertopeng.

The Matrix

The Matrix adalah film bersekuel yang pertama kali dirilis pada 1999. Film ini menceritakan bagaimana manusia akan hidup berbeda dengan cara sintetis pada akhir abad ke-21. Tokoh utamanya, Thomas Anderson (diperankan oleh Keanu Reeves), mendapatkan pesan mencurigakan di komputernya. Pesan itu bertuliskan ‘the Matrix’.

Dalam mencari tahu apa yang ia dapat, Anderson yang memiliki nama samaran Neo bertemu Morpheus (diperankan oleh Laurence Fishburne) dan menawarkan 2 pil berbeda, yakni pil merah dan pil biru kepada Neo. Neo lantas memutuskan untuk meminum pil merah, yang berarti akan memberikan petunjuk tentang pesan aneh the Matrix itu.

Di abad ke-21, mesin dengan kecerdasan buatan memiliki kekuatan yang lebih kuat, dibandingkan dengan manusia yang menciptakannya. Hal inilah yang memantik perang antara manusia dengan mesin-mesin cerdas tersebut. The Matrix pertama ini diikuti oleh sekuel selanjutnya, yakni the Matrix Reloaded dan the Matrix Revolutions yang sama-sama dirilis pada 2003. Adapula sekuel terbarunya yang keluar di tahun 2021 berjudul the Matrix Resurrection.

Avatar

Film yang sangat sukses dan meraup banyak keuntungan ini lahir dari tangan dingin sutradara James Cameron pada 2009. Dalam film ini, manusia menjelajahi dunia masa depan bernama Pandora melalui kapsul. Para manusia yang menggunakan kapsul ini akan disimulasikan ke dalam tubuh warga Pandora bernama Na’Vi.

Meskipun tubuhnya berubah, namun pikirannya tetap sama dengan pikiran aslinya saat berwujud manusia. Na’Vi digambarkan memiliki bentuk tubuh tinggi dan besar, serta memiliki kecerdasan di luar batas kemampuan manusia. Film yang diperankan oleh sederet aktor ternama seperti Sam Worthington dan Zoe Saldana ini memamerkan kemampuan teknologi VR.

Alita: Battle Angel

Film ini diproduksi pada tahun 2019 oleh sutradara Roberto Rodriguez. Awalnya, proyek film ini dipegang oleh sutradara ternama James Cameron dan tercetus pada 2003. Namun, kala itu Cameron memilih untuk menggarap film Avatar di tahun 2009. Film laris itu menjadi ladang uji joba teknologi dalam film Alita: Battle Angel. Namun, Cameron memilih mundur dari kursi sutradara dan digantikan dengan Rodriguez.

Alita: Battle Angel memiliki latar waktu di masa depan, tepatnya pada tahun 2563. Kala itu, bumi mengalami kekacauan yang sangat parah karena adanya perang katastropik antara kota langit dengan Republik Planet Mars. Zalem, merupakan satu-satunya kota langit yang masih tersisa. Sebuah cyborg wanita ditemukan oleh Dyson Ido (diperankan oleh Christoph Waltz) dan memberikan nama Alita (Rosa Salazar). Saat terbangun, Alita tidak ingat apa pun tentang dirinya dan mulai mempelajari lingkungan di sekitarnya. Film ini menyuguhkan visual animasi yang sangat mirip dengan manusia. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari film Alita: Battle Angel.