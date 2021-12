JAKARTA – Libur Natal kerap dihabiskan menonton film bersama keluarga yang sedang berkumpul. Dari nuansa aksi hingga horor, berikut ini Okezone rangkumkan film-film Natal klasik yang bisa temani kumpul keluarga di momen Natal.

1. Home Alone

Tak perlu ditanya lagi, film Natal yang paling ikonik di seluruh dunia adalah Home Alone. Film ini berkisah tentang Kevin McCallister yang tak sengaja ditinggal sendirian di rumah ketika keluarganya pergi liburan ke Paris. Dengan malam Natal yang mendekat, para kriminal pun berusaha menggasak rumah-rumah kosong yang bisa mereka temui; termasuk duo Bandit Basah yang menarget rumah keluarga McAllister tanpa mengetahui Kevin yang jahil sudah memasang banyak jebakan.

2. Die Hard

Die Hard? Ya, Die Hard. Meski merupakan judul film aksi, Die Hard sudah resmi dianggap film Natal oleh berbagai kalangan karena nilai keluarga dan juga kisah perjuangan seorang ayah yang sangat kental. Dalam film ini, seorang polisi New York bernama John McClane berencana mengunjungi mantan istri dan kedua anaknya untuk merayakan Natal bersama. Sayangnya, pertemuan mereka di Nakatomi Plaza diganggu oleh sekelompok teroris; membuat Jhon harus menjadi pahlawan di kala liburan demi membebaskan para sandera.

3. Edward Scissorhands

Merupakan salah satu film ‘asal-usul Natal’ yang ikonik dari Tim Burton, Edward Scissorhands berkisah tentang ilmuwan yang sangat ingin memiliki seorang putra namun tak punya pasangan; alhasil, Ia pun menciptakan Edward dari sebuah robot pemotong kue yang bertangan gunting. Sebagai anak lelaki yang tak sempurna, Edward rupanya bisa jatuh cinta kepada seorang perempuan dan bertekad untuk melakukan apapun demi sang gebetan; termasuk menciptakan Natal dan salju dengan tangan guntingnya.

4. The Nightmare Before Christmas

Masih dari Tim Burton, The Nightmare Before Christmas adalah film Halloween dan film Natal dalam satu paket. Film ini berkisah tentang Jack Skellington, hantu jerangkong yang tiap tahun harus memimpin Kota Halloween menakut-nakuti seluruh dunia. Sayangnya, Jack mulai bosan dengan rutinitasnya itu; Ia pun berencana untuk mengambil alih liburan Natal demi merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya.

5. Elf

Sebagai salah satu film klasik dari sutradara Jon Favreau, Elf berkisah tentang seorang anak manusia bernama Buddy yang dikirim oleh burung bangau ke tempat yang salah; alih-alih ke rumah orang tuanya, Buddy dikirim ke Kutub Utara dan dibesarkan oleh para kurcaci Sinterklas. Ketika mencapai usia dewasa, Buddy pun ditugaskan untuk pergi ke New York dan mencari ayah kandungnya agar Ia bisa menjadi lelaki normal.

6. How the Grinch Stole Christmas

Diadaptasi dari buku anak-anak karya Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas adalah film komedi live-action yang berkisah tentang Grinch, makhluk hijau pembenci Natal yang ingin mengacaukan liburan di kota Whoville. Sayangnya, rencananya tak berjalan semulus yang dia inginkan semenjak bertemu sosok perempuan muda bernama Cindy Lou Who yang mengajarkan arti Natal sesungguhnya.