MARIA Vania bikin geger netizen saat bikin konten bareng Billy Syahputra. Mereka berdua masuk ke kamar mandi bersama untuk ganti baju.

Maria Vania dan Billy hendak melakukan latihan olahraga bersama. Billy harus ganti baju untuk latihan agar lebih nyaman.

Maria Vania langsung mengutus Billy untuk ganti baju. Bahkan ia ikut Maria Vania nasyk ke kamar mandi loh. Waduh!

"Aduh aku deg-degan," ujar Maria Vania.

"Buka dong, mau aku bukain," godanya.

Tanpa perlu waktu lama, Maria Vania buka kancing baju polo shirt biru yang dipakai Billy.

"Aduh, baru kali ini loh aku buka baju cowok," kata Maria Vania.

Kemudian ia menarik kaus Billy dan menyentuh beberapa bagian tubuh adik Olga Syahputra ini.

"Eh kepegang, naik-naik ke atas tangannya," kata Maria menginstruksi Billy.

Lalu, Billy mengajak Maria Vania masuk ke kamar mandi. Billy pun melarang kameramen ikut masuk ke dalam kamar mandi. Wah, apa ya yang mereka lakukan?

"Kameramen ngapain sih, orang mau ganti baju," ucap Billy.

"Kalian berdua cocok sumpahh. Gerrrr nya dapat pas kaya waktu sama Amanda. Semoga berjodoh dengan Maria vania," kata nanang***

"Hajar terus bos hehe gada obat kalo collab bareng MV 💯," tambah kha***

"AdduuuuuUhhh aku semangat nontonnya...nie baru seru...nie baru bang Billy . . . terus kan bikin konten kaya ginih sama cewek cantik," tambha ais***

"Konten banh billy is the best membuat imun meningkat😆😆," tambah fandi****

"Gw demen nih konten pemersatu bangsa," ujar herr****

Billy pun menutup pintu kamar mandi dan berduaan bersama Maria Vania di dalam kamar mandi. Rupanya ia ganti baju warna hijau stabilo dan lanjut latihan.

Aksinya ini pun bikin geger warganet. Tak dipungkiri, banyak dari mereka yang iri dengan Billy Syahputra loh.

