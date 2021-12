JAKARTA- Sutradara Jay Sukmo mengaku tertantang untuk menggarap series terbaru besutan Vision+, Lukas: The Journey of an Altar Boy. Terlebih dirinya merupakan seorang muslim yang harus membuat series dengan latar belakangan agama Katolik.

“Tantangan, karena emang saya dari muslim, jadi ada tantangan tersendiri untuk mengakomodir cerita ini ke dalam bentuk serial religi," kata Jay Sukmo kepada MPI di Jakarta baru-baru ini.

"Tetapi secara konten bukan religi banget, ini tentang seorang anak, tentang petualang, dan juga keluarga,” imbuhnya.

BACA JUGA:

- Sarwendah & Fitto Bharani Persembahkan Duet Syahdu Aku Yang Salah

- Jadi Romo di Lukas: The Journey of an Altar Boy, Ini Kata Dimas Andrean

Tidak hanya sampai disitu, Jay Sukmo juga menyinggung terkait kendala tim produksi di masa pandemi saat ini. Pasalnya, pihaknya harus memangkas tim produksi yang biasanya mungkin 70 sampai 80 orang, sekarang hampir setengahnya.

"Terus musim hujan setiap jam 3 sore itu hujan, kita harus berpikir taktis di lokasi dimana scene itu selesai jadi sesuai jadwal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jay Sukmo mengaku terlibat langsung dalam pemilihan cast atau pemain dalam series ini. Namun, tidak hanya dirinya saja yang terlibat tetapi juga dari pihak produser,casting director, dan creator.

“Ya, pemilihan pasti karena yang menentukan talent yang akan memerankan itu dari pihak creator, sutradara, produser, dan casting director,” ucapnya.

Ketika ditanya apabila series Lukas: The Journey of an Altar Boy diangkat menjadi film layar lebar, dia tertarik dan bersedia untuk menjadi sutradara lagi. “Ya, kalau dari pihak Vision plusnya saya sih tertarik dan bersedia,” pungkasnya.

Lukas: The Journey of an Altar Boy menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Lukas yang berpetualang mencari ayahnya, setelah mengetahui bahwa sang Ayah yang menghilang saat ia kecil ternyata masih hidup.

Petualangan Lukas dan teman-temannya ini sudah bisa dapat ditonton eksklusif di Vision+ mulai tanggal 24 Desember 2021. Jangan lupa saksikan series Lukas: The Journey of an Altar Boy di Vision+ segera ya!