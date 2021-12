VANESSA Angel dan Bibi Ardiansyah sudah 40 hari meninggal dunia, tepat pada Senin 13 Desember 2021. Fuji, sang adik curhat sedih merindukan kehadiran sang kakak.

Di momen 40 hari setelah kepergian Vanessa dan Bibi pada Senin (13/12/2021), Fuji menuliskan pesan rindu lewat media sosial Instagramnya.

Di Instagram, dia mengunggah video singkat yang memperlihatkan kebersamaan Vanessa dan Bibi semasa hidup. Mulai dari momen mereka menikah, ketika Vanessa hamil dan melahirkan putra pertama mereka.

Di postingan itu, Fuji juga menyematkan video yang memperlihatkan kasih sayang Vanessa-Bibi kepada anak mereka, Gala Sky Andriansyah.

Mengiringi unggahan video singkat itu, Fuji menuliskan sebaris kalimat yang mengisyaratkan kerinduan. “Still waiting for you to come home (masih menunggumu pulang),” kata Fuji seperti dikutip dari Instagramnya, Selasa (14/12/2021).

Postingan itu sontak banjir ribuan komentar netizen. Sebagian besar memberikan semangat kepada Fuji untuk tetap semangat dan kuat. “Captionnya cuma beberapa kata tapi nyesek,” kata netizen di kolom komentar. “May God makes you stronger than yesterday Fuji and family,” komentar yang lain. “Definisi kangen tapi cuma bisa lihat gambar,” tulis netizen. “Kamu kuat, Kak Fuji. Peluk online,” komentar netizen.