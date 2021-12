JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani tak setuju jika Gala Sky dirawat secara penuh oleh adik-adik Bibi Ardiansyah, yakni Fuji dan Fadly, apabila hak perwalian bocah satu tahun itu jatuh ke tangan Faisal, mertua Vanessa Angel.

"Kalau adopsi anak mendingan dirawatnya sama orang tua Bibi, jangan sama adiknya, jangan sama siapapun," ujar Nikita di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (13/12/2021).

Menurut Nikita usia adik-adik Bibi masih sangat muda. Dia khawatir mereka belum mampu merawat seorang anak di tengah kehidupan mereka sebagai anak remaja.

"Karena kita tau namanya ABG emosinya masih labil, up and down, tiap hari bisa keluar entah kemana," ujar Nikita.

"Kalau anak dibesarkan cuma tangan suster bahaya banget, karena ada seorang ibu gua tau banget gimana cara ngurus anak, apalagi sering ditinggal kan, hidupnya sama suster dan itu terekam sama anak, anak hidupnya jadi rusak kan," lanjutnya. Seperti diketahui, Nikita memang tengah menyoroti adik-adik Bibi Ardiansyah. Bermula ketika Fuji, adik ipar Vanessa Angel, yang disebut meminta Rp30 juta untuk menjadi bintang tamu di program channel YouTube Langit Entertainment yang dipandunya. Kekesalannya kemudian merembet jadi panjang. Nikita bahkan menuliskan sindiran untuk adik-adik Bibi, Fuji dan Fadly, yang disebut doyan hura-hura di dunia malam. "Masa gue iri sama mereka berdua sih? Emang mereka siapa? Dua-duanya doyan dugem. Masih pada kecil kan katanya? Gue iri sama keluarga Kim Kardashian," tulis Nikita di Insta Story.