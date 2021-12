JAKARTA - Dewi Perssik beberapa waktu belakangan sempat menjadi sorotan lantaran terlihat marah-marah di akun Instagram storynya. Kali ini, istri dari Angga Wijaya tersebut kembali melayangkan sindiran untuk seseorang yang dipanggil Jengger lewat unggahan video terbaru di Instagramnya.

Dalam video tersebut, Dewi Perssik terlihat mengunggah prestasi atau kemampuannya saat bernyanyi sambil menari di sebuah panggung cukup besar. Ia bahkan terlihat menyindir seseorang yang ia panggil Jengger, yang diduga merupakan Nikita Mirzani.

"Kata jengger, gw bukan levelnya, baguslah lu tau diri ya, soalnya lu kagak bisa kayak gini jengger," tulis Dewi Perssik pada keterangan video.

Lebih lanjut, pelantun Hikayat Cinta itu mengaku sengaja melayangkan sindiran untuk orang yang diduga merupakan Nikita Mirzani. Sebab, ia menganggap jika ibu tiga anak itu tidak memiliki prestasi dan terkenal lantaran bersikap zalim dengan orang lain.

"This is the real me, Dewi perssik. Aunggggg nyindir nih gw biar memotivasi yang sakit jiwa untuk jangan zalim tapi berprestasi," lanjutnya.

Sangat besar kemungkinan bahwa Jengger yang disindir habis-habisan oleh Dewi Perssik ialah Nikita Mirzani. Sebab, dalam video di Instagramnya beberapa waktu lalu ia sempat menyebut soal penyakit diare yang membuat Nikita dirawat di rumah sakit.

"Setiap ada masalah viral lu selalu muncul, sampai bosan gue," tuturnya.

"Lu, kan, diare enggak berhenti-henti. Itu ciri-ciri orang mengidap AIDS," kata Dewi Perssik pada video di Instagram Storynya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Dewi Persik memang sempat membela adik ipar dari Vanessa Angel, yakni Fujianti Utami. Hal tersebut dilakukan olehnya lantaran Fuji sempat mengadu padanya, bahwa ia disenggol seseorang yang kini dipanggil Dewi Perssik dengan sebutan Jengger. Komentar-komentar pedas yang dilayangkan Nikita terhadap Fuji awalnya terjadi lantaran adik dari Bibi memasang tarif besar, yakni Rp 30 juta untuk tampil dalam podcast Langit Entertainment. Merasa bahwa adik Bibi bukan artis terkenal, Niki pun lantas menyindir gadis 19 tahun itu.