DONNA Agnesia tak jarang memamerkan kedekatan dengan buah hatinya di berbagai momen. Salah satunya bersama Diego Sinathrya, anak keduanya.

Sebagaimana Donna Agnesia dan Darius Sinathrya kerap kali digadang-gadang sebagai pasangan paling romantis. Di usia pernikahan yang telah memasuki usia 15 tahun, Donna dan Darius pun kerap kali mendapat julukan ‘Parents Goals’.

Karena mereka punya kebiasaan unik dalam mendidik ketiga anaknya, serta dekat dan hangat bersama putra-putrinya.

Namun dari ketiga anaknya, si tengah, Diego nampaknya sedang sangat aktif di usianya. Lantas bagaimana peran Donna sebagai ibu agar tetap dapat mendukung segala aktivitas putranya? Berikut deretan momen kedekatan Donna dengan Diego.

Support Penuh di Lapangan

Si tampan Diego memang telah menekuni dunia sepak bola sedari kecil. Namun sebelum sehebat saat ini, Donna dan Darius rupanya sempat menanyakan keseriusan sang putra, loh.

“Saya sama darius selalu tanya ketika memang mereka punya potensi, seperti diego dan lio kebetulan suka sekali dengan sepak bola. ‘Kamu mau jadi atlit atau hanya sekedar hobi?’ karena itu juga beda treatment,” ungkap Donna melalui Press Conference Biskuat Academy 2021, 9 Desember lalu.

Mendengar keseriusan Diego yang ingin terjun menjadi atlit, Donna dan Darius pun tak tanggung-tanggung berikan dukungan bagi si tengah. Tak jarang, keduanya terlihat bergantian mengantar Diego turun langsung ke lapangan.

“Kita sebagai orangtua tentu mengarahkan, memberi motivasi, menjadi fasilitator, motivator, suporter bagi anak-anak,” sambungnya.

Ya, Donna mengaku bahwa dirinya bersama Darius memilih untuk fokus membangun karakter putra-putrinya melalui kegiatan-kegiatan di dalam dan luar sekolah. Melalui sepak bola, Donna yakin Diego akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan tangguh.

“Saya termasuk orangtua bersama darius yang selalu membimbing anak-anak itu harus punya karakter yang kuat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, mereka di bidang olahraga maupun di dalam lapangan maupun di luar lapangan,” tambah Donna saat diundang sebagai Moms Influencer.

Nonton Bola Bareng

Olahraga memang telah menjadi hobi keluarga ini. Selain langsung terjun ke lapangan, Donna rupanya juga senang menemani putra-putranya menonton bola bersama.

Melalui unggahan Donna beberapa saat lalu, tampak Diego dan kakaknya, Lio, mendatangi kamar Papa-Mamanya untuk mengajak keduanya menonton tim kesayangan mereka bersama.

“Seneng bgt pagi2 dah disamperin sama 2 cah lanangku yang pingin nobar Copa America di kamar papa mamanya,” ujar Donna.

Latihan dalam lapangan tentu sangat membantu Diego menjadi hebat seperti saat ini. Namun melalui tontonan bola, Diego juga dapat banyak belajar tentang kekuatan, loh.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Donna dan Darius akan sepak bola yang juga dapat membuat Diego disiplin dalam berlatih.

“Karena dalam sepak bola bekerja sama dengan timnya, mereka juga jadi disiplin dalam latihan, jadi fokus ketika bertanding pikirannya nggak kemana-mana karena fokus terhadap tujuannya mereka.”





Camping Trip

Serunya keluarga Donna-Darius sangat terlihat jelas dari bagaimana keduanya merangkai aktivitas-aktivitas tak biasa untuk mendidik putra-putrinya.

Seperti yang tampak pada unggahan Diego 1 November 2021 lalu melalui akun Instagram-nya. Bukan liburan biasa, Donna rupanya tak hanya sekali mengajak putra-putrinya untuk camping bersama keluarga. Dalam potret tersebut, Diego, Sabrina, serta Donna tampak mengambil gambar di depan tendanya. Seru banget, ya!

“What a fun experience, thanks for the camping trip mama,” tulis Diego.