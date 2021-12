GAYA foto kekinian ala Wulan Guritno selalu terlihat memesona. Tak heran kalau si super hot mama ini sering jadi sorotan para penggemarnya.

Secantik apa ya potret Wulan Guritno sekarang ini? Daripada penasaran, Okezone pun akan mengulas tiga gaya foto kekinian ala Wulan Guritno berikut ini.

Baca Juga: Wulan Guritno Gowes Pakai Baju Ketat, Body Ramping Bikin Gadis Melongo!

Pamer bra putih foto di tembok

Gaya foto kekinian ala Wulan Guritno. (Foto: Instagram)

Wulan Guritno tampil manis memakai jumpsuit hijau backless yang cerah dan berpose di tembok batu alam nan Instagrambale. Gayanya bikin gagal fokus tentunya lantaran bra putih Wulan Guritno terlihat.

"Hakuna matata ..," inilah caption yang ditulis Wulan.

Netizen pun menyoroti gaya foto kekinian Wulan Guritno ini untuk memuji penampilannya. Hmm... apa kata mereka?

"Haaawwwwtt mamaaa😘😘😘," kata risasuseanty.

"Bah tolong hitungno jumlah batu yg nempel didinding ada brp? @khresnaadew," ujar donny***

"Awet muda selalu kak❤️❤️," tulis maun****

Di toko buah

Gaya foto kekinian ala Wulan Guritno. (Foto: Instagram)

Seorang Wulan Guritno selalu nampak cantik sempurna di mana saja berada. Termasuk saat dia pamer gaya foto kekinian di toko buah, kece banget loh.

Artis senior ini pun berpose mengenakan tank top putih dan celana jeans. Dia pu mengingatkan netizen agar tak lupa makan buah atau minum jus agar sehat dan menambah stamina.

"Pagi.. jangan lupa makan buah ya guys .. terserah mau di juice / di makan langsung," tulisnya.

Bikinian

Gaya foto kekinian ala Wulan Guritno. (Foto: Instagram)

Foto Wulan Guritno saat liburan di pantai pun bikin terkesiam. Tampilannya yang menggunakan bikini tipis yang dipadu dengan celana motif tie die ini terlihat super hot!

Senyum ceria Wulan Guritno pun sekana menambah semangat para netizen. Dia menuliskan "Verified

"Let's go to the beach-each. Let's go get a wave.. (Yuk pergi ke pantai, yuk main ombak)."