LOS ANGELES- Selain berkecimpung di dunia musik dan akting, kini Selena Gomez mencoba kesempatan sebagai produser. Pelantun “Rare” tersebut dikonfirmasi akan memproduseri langsung serial berbahasa Spanyol.

Serial tersebut nantinya akan mengusung judul Mi Vecino, El Carter (The Cartel Among Us). Melansir Hollywood Reporter, Kamis (9/12/2021), Gomez telah menandatangani kesepakatan bersama Univision, demi memperluas produksi TV dan films berbahasa Spanyol.

“Kami tentu berharap untuk berbuat lebih banyak dengannya. Selena Gomez jelas seorang superstar yang besar dan dia juga sangat peduli untuk mengangkat suara Latin serta membuat cerita,” kata Rodrigo Mazon, wakil presiden eksekutif Univision.

The Cartel Among Us akan membawa genre kriminal dengan kisah pembunuhan yang mengguncang kota pinggiran yang tenang di Texas, yang akhirnya membutuhkan penyelidikan internasional selama bertahun-tahun. Menariknya, serial ini akan menjadi proyek series pertama Selena Gomez dalam bahasa Spanyol, setelah sebelumnya terlibat sebagai produser serial hits Netflix, 13 Reason Why yang telah tayang sejak 2017 silam. Pada Maret silam, di dunia tarik suara mantan kekasih Justin Bieber tersebut juga telah mengeluarkan mini album berbahasa Spanyol ‘Revelación’. Yang terdapat tujuh lagu yakni De Una Vez, Buscando Amor, Baila Conmigo, Damelo, Vicio, Adiós dan Self Love.