JAKARTA - Ari Lasso tengah berjuang melawan kanker. Salah satu upayanya adalah menjalani serangkaian kemoterapi.

Dilansir dari unggahan Instagram Ari Lasso, baru-baru ini ia telah menjalani kemoterapi keempat dari total enam kali sesi pengobatan. Saat menjalani kemoterapi yang keempat itu, Ari Lasso mengaku lebih banyak merenung dan bersyukur.

Baca Juga:

Ari Lasso Jalani Kemoterapi hingga Gundul, Sederet Artis Berikan Dukungan

Ari Lasso 3 Kali Kemoterapi, Gundul Seperti Ahmad Dhani dan Deddy Corbuzier





"Chemo tengah malam memberi banyak waktu untuk saya pribadi untuk merenung, kontemplasi, mensyukuri berkat Tuhan yang tiada habisnya, mengagumi keBAIKan Tuhan yang tiada batasnya. Sungguh, tanpa campur tangan dan penyertaanNYA gak mungkin saya bisa bertahan hingga kemo 4 (yang berarti kurang dua lagi),” tulis Ari Lasso melengkapi unggahannya tersebut.

Dalam foto yang diunggahnya itu, Ari terlihat tengah berada di rumah sakit. Dengan kepalanya yang sudah plontos dibalut dengan kain berwarna biru. Ia terlihat menunjukkan jari telunjuk dan tengah yang merupakan simbol damai ke arah kamera.

Ari Lasso ingin membagikan ceritanya ini agar dapat memotivasi banyak orang di luar sana yang sedang berjuang seperti dirinya. Menurutnya dukungan dan semangat dari orang-orang sekitar sangatlah penting.

"Semoga postingan ini bermanfaat juga buat temen-temen yang sedang berjuang.. yuuk kita saling menguatkan..saling menyemangati, karena semangat dan kekuatan yang bersumber dari orang-orang yang care sungguh ajaib kekuatannya. Keep the fight, keep the faith," tulis Ari Lasso.

Penyanyi lagu Hampa itu mengucapkan terima-kasih untuk siapapun yang telah memberikan doa bahkan menumbuhkan harapannya sungguh tidak terhingga. “Oh ya.. Terima kasih buanyak untuk semua sodara kawan temen digital fans or siapapun kalian, sepotong doa, harapan, amin dari kalian sungguh tak terhingga kekuatannya buat saya.. sungguh! Jadi sekali lagi dari hati terdalam terucap terima kasih🙏🏻 I L O V E Y O U !!! F U L L!! ❤️ Dalam unggahan tersebut terlihat sejumlah rekan-rekan selebritas dan warganet menuliskan kalimat positif dan dukungan untuk kesembuhan Ari Lasso. Mereka sudah rindu melihat Ari Lasso sembuh dan kembali ke dunia hiburan. “Mas Ari sering manggil aku ‘Ndul’. Sekarang aku panggil kamu ‘Mas Ndul’ yaa. Cepet sehat dan gondrong kembali, idolaku❤️,” tulis Anji dalam akun @duniamanji