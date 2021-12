SOPHIA Latjuba bicara soal agama yang dianutnya. Penasaran kan dengan kisahnya?

Ibunda Eva Celia ini menjadi bintang tamu dalam Youtube Channel milik Vincent dan Desta. Dalam kesempatan itu, Desta sempat menanyakan soal cara ayahanda Sophia mendidiknya sewaktu kecil.

Ia menyebut bahwa ayahnya yang memiliki keturunan Bugis dan Jawa, cenderung lebih halus dibanding ibundanya yang berasal dari Jerman. Bahkan soal agama, ayahnya memilih agar putrinya bisa menentukan sendiri, agama mana yang akan dianutnya.

"Dia sangat liberal. Jadi umur sembilan atau 10 tahun disuruh, 'Sof, sini kita mau ngomong berdua, i know ini nggak gampang, mungkin kamu juga belum mengerti cuma udah waktunya kamu harus pilih agama kamu. Kamu mau ikut papa atau mama' katanya gitu," ungkap Sophia Latjuba.

Mendapatkan pertanyaan soal agama mana yang akan dipilih, Sophia mengaku bingung. Ia bahkan mengira jika dirinya sudah menganut Katolik sejak lahir, lantaran sering di bawa ke Gereja.

"Selalu ke gereja karena environmentnya selalu ke gereja so i thought gue.. (Kristen), cuma kan emang kalau di Katolik kan harus dibaptis dulu, atau ya mau ikut bokap which is Islam, terserah mau ikut siapa," lanjutnya.

Wanita 51 tahun ini menyebut bahwa dirinya takut mengecewakan ayahnya lantaran memilih untuk menganut agama yang sama dengan sang ibu. Terlebih, dirinya mengaku tak memiliki cukup banyak pengetahuan terkait Islam. Hal itu membuat dirinya memilih untuk menganut agama Katolik. Tak lama ia pun dibaptis dan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya. "Cuma emang gue deket banget sama bokap jadi agak gimana ya, takut mengecewakan is it ok kalau misalnya aku mau dibaptis, pengen banget dibaptis. Nggak apa-apa katanya, kalau agama kan masing-masing katanya nggak harus ikut orang tua juga," paparnya. "Bokap waktu di Jerman juga jarang nggak begitu sering salat jadi nggak ada pengetahuan sama sekali soal Islam waktu itu, jadi ya udah emang orangnya sangat-sangat liberal. Akhirnya minta dibaptis waktu itu," tandasnya.