JAKARTA - Aktor Jason Statham baru-baru ini membagikan beberapa foto dari set Expendables 4 dirinya bersama lawan mainnya Iko Uwais.

Iko Uwais sekali lagi membuktikan kemampuan akting dan bela dirinya di jagat hiburan dunia. Sekitar sebulan yang lalu Iko Uwais sedang menjalani pengambilan gambar untuk film garapan Hollywood tersebut di luar negeri.

Iko merasa syuting film kali ini memberikan pengalaman yang luar biasa untuknya. Terlebih bisa satu frame dengan artis dunia seperti Jason Statham.

Tidak hanya Iko, ternyata Statham juga mengalaminya. Dilansir dari unggahan Jason Statham dalam akun Instagramnya, ia mengaku bangga bisa bermain bersama Iko Uwais. Suami dari aktris Hollywood, Rosie Huntington, juga memuji keahlian bela diri Iko yang hanya bisa dikuasai dalam waktu yang panjang.

“Suatu kehormatan nyata untuk menghabiskan beberapa waktu layar dengan @iko.uwais yang sangat berbakat,” tulis Statham pada akun Instagramnya pada (6/11).

Dalam foto tersebut, Iko dan Statham tampak berkelahi dan penuh dengan efek luka di wajah. Statham juga tampak memegang pisau. Adegan perkelahian tentunya penuh dengan risiko, apalagi yang menggunakan senjata tajam.

Nantinya di film ini, Iko akan berperan sebagai penjahat dan lawan mainnya di film ini bukan aktor sembarangan, ada Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren dan Randy Couture akan ikut tampil dalam film ini.

Dilihat dari postingan tersebut Jason Statham dan Iko Uwais semuanya sibuk ketika memerankan adegan pertarungan mereka, tetapi begitu rekaman yang diperlukan telah ditangkap, keduanya dengan cepat mulai menembak angin dan jelas bersenang-senang bersama.

Film ini akan disutradarai oleh mantan stuntman Scott Waugh, yang juga menyutradarai Need For Speed. The Expendables 4 ini direncanakan akan tayang pada pertengahan 2022.