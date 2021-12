SEOUL - IU dan BTS menjadi bintang dalam perhelatan Melon Music Awards (MMA) 2021. Ajang penghargaan itu digelar oleh Kakao M dan ditayangkan secara streaming lewat channel YouTube 1theK, pada 4 Desember 2021.

Pemenang penghargaan ini ditentukan berdasar beberapa indikator, seperti data pengguna Melon, vote, hingga penjurian. Tahun ini, IU dan BTS sama-sama meraih lima trofi MMA 2021.

IU membawa pulang Album of the Year dan Artist of the Year. Sementar BTS memenangkan penghargaan Song of the Year. Sementara daesang untuk kategori Record of the Year dimenangkan oleh girl group pendatang baru, aespa.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Melon Music Awards 2021, seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (5/12/2021):

Daesang (Grand Prize)

Artist of the Year: IU

Album of the Year: ‘LILAC’ (IU)

Song of the Year: Butter (BTS)

Record of the Year: aespa (diproduseri oleh Lee Soo Man)

Top 10 Artist: IU, Lim Young Woong, BTS, Heize, IIIBOI, AKMU, Lee Mujin, Rapper Ash Island, NCT Dream, aespa

New Artist of the Year (Pria): Lee Mujin

New Artist of the Year (Wanita): aespa

Hot Trend: Brave Girls

Best Solo (Pria): Lim Young Woong

Best Solo (Wanita): IU

Best Performance: THE BOYZ

Best Songwriter: IU

Best OST: Rain and You OST Hospital Playlist 2 (Lee Mujin)

Best Group (Pria): BTS

Best Group (Wanita): aespa

Best Project Music: MSG Wannabe (M.O.M)

Music Video of the Year: TXT

Best Music Style: Siren Remix (Homies)

Best Collaboration: My Universe (BTS x Coldplay)

Netizen’s Choice: BTS

Global Rising Artist: ENHYEN

1theK Original Contents: STAYC

Best Performance Director: Son Sung Deuk*

