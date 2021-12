POTRET wajah ibu kandung mendiang Vanessa Angel banyak menjadi perbincangan. Meski Vanessa telah ditinggalkan oleh sang mama saat dirinya masih anak-anak, namun rupanya kenangan bersama ibunda tak akan pernah terlupa.

Wanita bernama Lucy Maywati tersebut diketahui meninggal dunia saat Vanessa masih berusia 10 tahun. Kemudian usai kepergian sang Mama, Vanessa tinggal bersama ayah dan adiknya yang baru saja lahir.

Kenangan-kenangannya bersama sang Mama tak jarang dirinya unggah pada akun Instagram. Bahkan semasa hidupnya, mendiang Vanessa tak pernah melupakan momen-momen penting dirinya dengan sang Mama, loh.

Seperti yang tampak pada potret unggahan Vanessa Juni 2018 silam. Vanessa tampak mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada sang Mama, dan tak lupa menuliskan doa untuk mengobati rasa rindunya. Dalam unggahannya, Vanessa tak lupa menyelipkan potret lawas sang Mama yang tampak cantik dengan rambut pendeknya.

“Selamat ulang tahun mama ku yang cantik… Enak ya ma lebaran di Surga😇🙏🏻 doa ku selalu buat mama, i love you Mama.. Always have and always will❤️❤️ #alfatihah #myforeverlove #mom,” tulisnya.

Tak hanya mengingat hari lahir sang Mama, Vanessa rupanya juga senang mengingat perayaan hari ibu dengan mengunggah potretnya bersama Mama di Instagram, loh. Dalam potret lawas yang dirinya unggah Mei 2018 silam, Vanessa kecil tampak tersenyum bersama mamanya menghadap kamera.

“Happy mother’s day mamaku yang cantik. Aku berdoa setiap hari untuk mama di surga, you are the reason i believe in love. I love you mama u are the best mom in the world❤️ Alfatihah🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #mothersday #iloveyoumom #mominheaven,” ujarnya.