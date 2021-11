BERITA tak terduga kembali datang dari keluarga besar mendiang Vanessa Angel. Mendadak, sosok Tya yang mengaku merupakan sepupu dari mendiang Vanessa membeberkan keretakan rumah tangganya dengan Bibi.

Melalui wawancara yang diunggah pada kanal Youtube Cumicumi beberapa saat lalu, Tya mengaku bahwa ibu dari Gala tersebut sempat ingin berpisah dari Bibi. Bahkan menurutnya, Vanessa juga berniat memboyong putra semata wayangnya keluar dari tempat tinggal mereka.

"Sebelum almarhum meninggal, almarhum itu bilang bukan hanya ke aku, tapi ke orang-orang sekitar termasuk manajernya, Mbak Joana, ada kata-kata ingin pisah dengan Bibi dan membawa Gala pergi dari rumah," ujar Tya.

Tak cukup dengan itu, Tya bahkan menyebutkan suami Vanessa Angel tersebut tak banyak membantu perekonomian keluarganya dibanding sang istri.

"Mungkin dia capek kali ya, karena selama ini kan yang bekerja memang yang aku liat Vanessa aja. Bibi ini dateng bekerja hanya kayak seminggu sekali dateng ke Tanah Abang," tambah Tya.

Berita tak sedap ini kemudian ditepis oleh banyak pihak. Tak ingin diam, salah seorang sahabat Vanessa dan Bibi, Violenzia pun menyuarakan pembelaan atas fitnaan yang menerpa mendiang sahabatnya tersebut.

“You’re the best husband and father bi. Untung jejak digital bnyk. Orang bisa ngomong apapun yg mrk mau, tapi BUKTI yang menentukan. Siapa yang ada buat vaness waktu lagi susah,” tulisnya pada Instagram Story.

Violenzia mengaku telah menjadi saksi kehidupan rumah tangga Vanessa dan Bibi. Menurut Violenzia, Bibi selalu menemani Vanessa dalam suka dan duka.

“Dia ga pernah tinggalin vaness meskipun di kondisi terburuk sekalipun,” tambah Violenzia dengan menyelipkan tangkapan layar obrolannya bersama mendiang Bibi.

Dalam tangkapan layar tersebut tampak Bibi menceritakan sosok keibuan Vanessa. Dirinya ingin membuktikan bahwa ia dan Vanessa dapat menjadi lebih baik di setiap harinya.

“Gue jadiin motivasi buat buktiin bahwa gue bisa lebih baik dari ini, tiap hari,” kata Bibi pada Violenzia.

Kabar miring tersebut tentu mengejutkan Violenzia sebagai sahabat Vanessa-Bibi. Melalui tulisannya, Violenzia mengaku kagum dengan keduanya yang telah berhasil melangkah ke depan untuk sang buah hari. Bahkan menurut kesaksian Violenzia, Vanessa dan Bibi selalu dapat menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga, tanpa berlama-lama. “Vaness adalah “muka” nya, Bibi adalah “otak dan rodanya”. Mereka saling melengkapi dan membutuhkan sampe berantem aja ga bs lama2 karena mrk tau mrk itu saling membutuhkan,” pungkasnya. Kekesalannya tersebut tak lagi dapat terbendung. Belum genap 40 hari usai kepergian sahabatnya, Violenzia mengharapkan kebijakan keluarga Vanessa Angel untuk lebih mengutamakan kepentingan Gala. “Sebenernya ada masalah apa sih di hidupnya? Dan bisa meributkan harta yang ga segimana tanpa memperdulikan anak kecil yang ga tau apa apa. Semoga cepet dapet hidayah dr Allah yahhh…”