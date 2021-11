TAK ada gading yang tak retak. Mungkin begitulah gambaran sosok mantan aktris asal China, Rebecca Tong.

Ya, meskipun masa lalunya tak dikenal baik oleh masyarakat, namun kini Rebecca Tong benar-benar dikenal berbeda. Dikutip Todayonline, Rebecca atau Tang Dehui sempat membintangi film dewasa, Category III.

Bukan main, kariernya sebagai figur publik pun melejit sejak dirinya beradu akting bersama aktris sekaligus model dewasa asal Jepang, Madoka Ozawa, dalam film Don’t Tell My Partner. Rebecca pun melanjutkan karirnya sebagai presenter dan sukses di era 1990 silam.

Namun sayangnya, nama baiknya sempat tercoreng akibat skandal perselingkuhannya dengan seorang pria saat dirinya masih belia.

Sempat tak ada yang menyangka bahwa di usianya yang telah menginjak kepala lima memutuskan untuk keluar dari industri hiburan untuk bertaubat dan menjadi Biarawati.

Dikutip dari 8 Days, keputusan Rebecca rupanya telah lama dirinya pikirikan. Hingga saat putranya berinjak dewasa dan telah menikah, tekad Rebecca tersebut menjadi semakin bulat. Rebecca bahkan sempat mendiskusikan keputusan besar tersebut dengan putranya itu.

Meski rencananya menjadi Biarawati sempat ditentang sang Bunda, namun pada akhirnya Rebecca berhasil mendapatkan restunya.

“Aku sangat kecewa dalam waktu yang begitu lama, aku bahkan tidak ingin berbicara dengannya,” ujar ibu Rebecca.