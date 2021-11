FUJI, adik Bibi Ardiansyah, seakan menjadi ibu pengganti bagi Gala. Sikap Fuji saat mengurus Gala pun sering menuai pujian.

Bahkan, sahabat Vanessa Angel membongkar sikap Fuji kepada Gala Sky. Seperti baru-baru ini, Fuji rela berkumpul dengan ibu-ibu bersama keponakan kesayangannya itu.

Hal ini terlihat dalam unggahan salah satu rekan Vanessa, Violenzia Jeanette. Melalui akun Instagram-nya, ibu tiga anak itu mengunggah potret bersama Fuji dan Gala di sebuah momen ulang tahun.

Dalam unggahan tersebut, tampak Fuji sedang menggendong Gala sambil berdampingan dengan dua ibu yang juga menggendong anak kecil. Ia tampil kasual mengenakan kemeja hitam dan celana jeans pendek bermotif hati. Fuji seolah menjadi pengganti Vanessa Angel untuk menghadiri acara ulang tahun teman bermain Gala Sky.

Dalam keterangan, Violenzia mengaku kagum dengan sosok Fuji yang setia mendampingi dan menjaga Gala. Bahkan hal ini kerap ia lakukan sejak mendiang Vanessa berada di dalam penjara. Tak hanya itu, Fuji juga selalu mengutamakan kepentingan Gala dibandingkan dirinya sendiri.

"Si anak cantik yang selalu jaga Gala dari lahir, waktu Vaness masih di sel, yang selalu bantu urus Gala. Dikasih jajan aja kemarin nggak mau, malah bilang beli baju buat Gala aja kak," tulis pemilik akun dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Rabu (24/11/2021).

"Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Orang tidak perlu menjelaskan dirinya baik, tapi orang lain yang akan menilai," sambungnya.

Pemilik akun tersebut meminta Fuji untuk tetap semangat menjaga Gala. Ia berharap agar Fuji tidak menghiraukan segala omongan negatif tentang kedekatannya dengan Gala.

"Love you anak kicik , many people love and support you, just ignore the rest. Masih panjang perjalanannya semangatttt!" katanya.

Di akhir unggahan, Violenzia menyambut Fuji untuk bergabung dalam perkumpulan ibu-ibu. Meski Fuji masih terlalu muda untuk berperan sebagai seorang ibu, namun ia yakin bahwa Fuji bisa mengurus Gala dengan sepenuh hati. "Welcome tp mommy's club! Happy mom creates happy child ! Meskipun km masih anak2 aku yakin km bs urus gala sepenuh hati dan tulus. Anak ga perlu keluar dari rahim kita, cinta kita yg menentukan," pungkasnya. Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang mengaku terharu membaca keterangan unggahan tersebut. Tak sedikit juga yang memberikan semangat serta doa untuk Fuji. "Nangis baca cation nya," kata netizen. "Yg naro bawang di caption ini siapa yah. Uty semangat terus & jgn pernah lelah untuk selalu ada bersama gala di 24jamnya gala," timpal netizen lain. "Masya allah mbak.... caption nya luar biasa, saya salut dan bangga sama fuji. Seusia dia mengajarkan dewasa lbh cpt... @fuji_an proud of u fuji," ungkap netizen lain. "Terima kasih onty Fuji, semangat terus sehat selalu ya," tulis netizen lain. "Love u Fuji, semangat buat kamu dan Gala ya sayang peluk dari kami," kata netizen lainnya.