SUATU kebanggan bagi seorang penyanyi atau musisi untuk dapat menelurkan karya hasil buah tangan nya sendiri. Inilah yang sedang terjadi pada seorang Ghea Indrawari yang terlebih dahulu di kenal sebagai penyanyi, kini Ghea mulai berani mengeluarkan karya-karya hasil ciptaannya sendiri.

Seolah ingin mengulang kesuksesan single Bucket List yang bernuansa k-pop, kini Ghea Indrawari merilis single terbarunya yang berjudul Kamu Anggap Apa.

Kamu Anggap Apa bertemakan "Black Love" atau "Cinta Kelam" hal ini dapat dilihat dari pemilihan musiknya yang terkesan playful namun dark, dengan lirik yang se- benarnya sangat sedih tapi tidak dibawakan dengan mendayu oleh Ghea.

Single ini menceritakan tentang seseoarang yang sangat mencintai seorang pria, yang selalu ada kapanpun tapi justru karena rasa cinta g terlalu besar sehingga perasaan nya di abaikan oleh pria tersebut dan pada akhirnya sang pria lebih memilih orang lain.

Ironis sekali bukan? Mengenai single terbarunya ini Ghea mengatakan bahwa sudah sangat mantap merilis single in, bukan hanya karena nada nya g catchy dan agak sedikit terinfluence dari music korea, tapi juga dari segi pemili-han lirik yang gamblang dan straight to the point. Dan single in diciptakan sendiri oleh ghea mulai dari segi lirik dan music dengan dibantu oleh Andrew Joscha berdasarkan pemgalaman pribadi Ghea sendiri.

"Jadi single in tuh terinsipirasi dari pengalaman pribadi aku yang petah jadi tempt curhat nya temen cowo aku yang berantem mulu sama cewenya haha" ujar Ghea sembari tertawa. jika kita mengulik lirik dari kamu anggap aku apa, kita akan bertemu dengan 2 bait lirik yang bermakna sangat dalam dan menjadi part favorit ghea di single ini "kau tak tahu atau pura-pura tak tahu hatiku" dan "siapa yang selalu ada saat kau butuh cinta? aku. bukan dia" "ini bagian lirik yang paling aku suka, ada rasa tidak dihargai, rasa terluka sekaligus mencintai ada di part ini, dalem kan?" ujar ghea.

Ghea berharap semoga lagu ini dapat membuka mata dan hat seseorang yang sedang mengalami cerita di lagu ini dan semoga lagu in dapat mengulang kesuksesan single single ghea yang sebelum nya. "Semoga semua yang lagi mengalami diabaikan, tidak dianggap oleh orang yang dicintai, atau memen-dam perasaan sejak lama, semoga semuanya semangat! Ingat, jika dia tidak menghargaimu, linggalkan! Ada ratusan orang diluar sana yang akan dengan senang hati memperlakukan mu sebagai ratu mereka. Jadi jangan sedih, semangat terus ya!" Kamu Anggap Apa sudah dapat kamu dengarkan di seluruh platform music favorit kamu dan sudah dapat kamu lihat Music Video nya di Youtube Channel Hits Records.

(dwk)