KEBAHAGIAAN hari ulang tahun Gisella Anastasia yang ke-31 rupanya belum juga berakhir. Tak cukup mendapatkan kejutan dari sang kekasih dan teman-temannya di rumah Selasa (16/11) lalu, kini Gisel kembali bagikan momen harunya saat mendapatkan kejutan luar biasa dari orang-orang terkasihnya.

Kejutan tersebut rupanya cukup berhasil membuat Ibunda Gempi itu meneteskan air matanya, loh. Melalui akun Instagram Gisel, dirinya mengaku terkejut atas rencana yang telah disiapkan oleh keluarga dan teman-temannya sejak lama.

Pada saat itu, Gisel dan Wijin memang merencanakan Dinner romantis berdua di Jakarta Aquarium. Namun tak disangka-sangka, Gempi malah muncul dengan membawakannya kue ulang tahun. Gisel pun sontak terkejut dan tak kuasa menahan air mata bahagianya.

Melalui unggahan Gisel, Kamis, 18 November lalu, dirinya menceritakan Gempi yang kebingungan karena ibunya malah meneteskan air mata. Gisel pun membisiki putrinya itu.

“Dont worry Gem, this is my happy tears. It’s just so wonderful knowing there are friends and families that love you so much and always be there for you no matter what happen. This is the best feeling ever. (Jangan khawatir Gem, ini adalah air mata kebahagiaaku. Ini adalah hal yang luar biasa ketika mengetahui bahwa ternyata ada banyak teman dan keluarga yang dangar mencintaimu dan selalu berada di sampingmu tak peduli apapun yang terjadi. Ini adalah perasaan terbaik),” tulis Gisel.

Tak kunjung berhenti, Gisel pun menuliskan rasa syukurnya pada Tuhan atas kebahagiaan yang diterimanya. “Karna saat itu BOLD banget d hatiku perasaan disayang banget sm Tuhan kyk rasa dipeluk erat. aku bilang dlm hati “Tuhan, trimakasih kau kirimkan mereka semua dihidup aku untuk mengasihi aku, dan memproses hidup aku. Ga terbayangkan berapa kali lipat Engaku Bapa disurga mengasihi aku, jika d dunia ini aja aku bs merasa sangat dikasihi oleh mereka. Aku mengucap syukur Tuhan buat semuanya.. karna semua jalan jalanMu dahsyat dan ajaib” tambahnya.