BIODATA Bella Kuku Tanesia dicari warganet setelah podcast menyeleneh-nya di YouTube Deddy Corbuzier. Siapakah sosok wanita cantik ini ya?

Dikutip dair berbagai sumber, Bella adalah seorang food vlogger yang berusia 23 tahun. Lahir di Blora, 4 Desember 1997, Bella sempat viral usai tampil di akun Youtube milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu.

Biodata Bella Kuku Tanesia. (Foto: Instagram)

Hal tersebut terjadi lantaran dirinya datang ke studio podcast milik ayah dari Azka Corbuzier itu dengan membawa bakso kepala sapi utuh. Hal itu membuat mantan suami Kalina Oktarani tersebut ketakutan.

Bella sendiri pertama kali terjun ke YouTube pada 2015. Ia juga sempat mendapatkan tawaran untuk bermain dalam sejumlah film layar lebar, sinetron, serial web, dan juga FTV.

Ia juga sempat menjadi bintang video klip lagu berjudul Pilihanku milik Rocket Rocker yang rilis di 2016 silam. Tak hanya itu, ia juga sempat tampil di televisi sebagai pembawa acara.

Bella sendiri merupakan kekasih dari seorang chef sekaligus food vlogger bernama Gerry Girianza. Bersama kekasihnya, Bella kerap mereview beberapa makanan seperti nasi padang, bakso, hingga beberapa makanan all you can eat.

Lewat konten TikToknya, Bella bahkan kerap memesan makanan dengan cara unik. Seperti nasi goreng tanpa nasi, sate tanpa tusukan, bakso tanpa mangkok, cilok tanpa aci, hingga kopi tanpa gelas.