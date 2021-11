JAKARTA - Seperti 'lulusan' Indonesian Idol pada umumnya, Ainun Irsani juga menjajaki sektor digital dengan menjadi content creator. Penyanyi 21 tahun itu, diketahui sudah mengoperasikan akunnya sejak 2019 dan menyuguhkan berbagai jenis konten.

Kali ini, Ainun mendatangkan Rimar sang juara Indonesian Idol Special Season. "Ini pertama kali aku bertemu dengan Kak Rimar. Dan ternyata, orangnya positif banget, guys," kata Ainun menjabarkan kesannya tentang Rimar.

Di lain pihak, Rimar mengaku, sangat antusias bisa tampil sebagai bintang tamu dalam channel YouTube Ainun. "Aku itu Idol lovers dan ngikutin Ainun sejak audisi," ujar Rimar memuji kualitas Ainun.

Dari perkenalan singkat itu, Rimar dan Ainun mulai masuk dalam tantangan di mana mereka harus menjadi penyanyi tertentu, namun membawakan lagu milik penyanyi lain. Rimar menjadi orang pertama yang harus menjalani tantangan tersebut.

Pelantun Waktu dan Perhatian itu harus menyanyikan lagu My Heart Will Go On milik Celine Dion menggunakan gaya dan vokal Rossa yang ikonik. Rimar kemudian menyanyikan verse lagu tersebut dengan lengkingan suaranya.

Sementara Ainun, ditantang untuk menyanyikan lagu Terlalu Cinta yang dipopulerkan Rossa namun dengan gaya dan vokal Adele. Lalu, siapa di antara Rimar dan Ainun yang lebih mendekati Adele dan Rossa? Anda bisa menonton video lengkapnya di channel YouTube Ainun Irsani Official.*

