SOSOK Wiratama, gitaris Mahadewa besutan Ahmad Dhani di dunia musik lumayan dikenal. Tak hanya besar di situ, ada juga segudang prestasi Wiratama yang membuat namanya beken.

Mahadewa merupakan band bentukan Ahmad Dhani bergenre rock. Kala itu, Wiratama semakin dikenal para fans grup band ini.

Wajah Wiratama pun kerap menghiasi layar kaca kala bermusik bersama Mahadewa. Lagu Mahadewa yang hits adalah Cinta Itu Buta.

Lahir sebagai figur musisi multi-talenta, Wiratama dilirik oleh banyak musisi besar seperti Ahmad Dhani salah satunya. Berawal dari sini, perjalanan karier Wiratama dalam dunia musik Indonesia sudah tidak diragukan lagi.

Ia memiliki begitu banyak prestasi dan melahirkan karya-karya orisinil yang unik dan memiliki warna berbeda dari yang lain. Ia mampu meraih berbagai kejuaraan kompetisi gitaris ataupun ajang guitar battle.

Selama merajut karier di dunia musik, pemilik akun Instagram @wiratama_petir ini telah melahirkan banyak karya individual ataupun grup. Misalnya saja Album Nothing but Guitar Vol. 2, single-single instrumental seperti My First Etude, Kakek Nenek, Matsnawe, dan single-single seperti Lagu Diam, Dilema, Jika (Melly Goeslaw Recycle), Pelukmu, Hilang, Ku Rayu Ku Peluk Ku Cium.

"Single lagu dan instrumental yang dirilis bergantian dari 2012 hingga tahun 2021 ini membuat saya sangat produktif dari tahun ke tahun," ujarnya lewat keterangan tertulis.

Lalu kecintaannya terhadap musik juga membuatnya mau mengenali banyak aliran musik lintas genre. Kini dia pun merambah ke dunia musik cadas, bahkan percaya diri sebagai produser dan composer musik.

Salah satunya terlibat dalam project NIKHARABand yang dibentuk secara spontan, dengan mengcover lagu “Tiga Titik Hitam” milik Burgerkill, yang juga sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Eben Burgerkill.

Di sini, ia menggandeng deretan msusisi seperti Abah Andris (Nectura) sebagai drummer, dan Deana (Annabelle) sebagai bassist, dan tentunya Wiratama sebagai produser.