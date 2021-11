JAKARTA - YouTube bersama NESCAFE dan StarHits akan menggelar konser virtual bertajuk 'YouTube Music Night: 11.11', pada 11 November 2021, pukul 19.00 WIB. Konser itu akan diisi sederet musisi populer Tanah Air, dari Andmesh Kamaleng hingga Maliq & D'Essentials.

Ada pula Kaleb J yang tengah populer dengan lagu It's Only Me, disusul Melisa Hart, Mirriam Eka, dan Samuel Cipta. Konser YouTube Music Night: 11.11 akan dipandu oleh Ghea Indrawari dan Reza Chandika.

Tak hanya menghadirkan performer terbaik, berikut lima alasan yang membuat Anda seharusnya tidak melewatkan konser virtual ini.

1.Mengobati Rasa Rindu pada Live Music di Kafe

Pasti kangen kan dengan suasana kafe dan live music setelah hampir 2 tahun kegiatan tersebut dihentikan akibat pandemi COVID-19? Konser virtual YouTube Music Night: 11.11 hadir menyuguhkan suasana live music ala kafe yang menghadirkan interaksi secara real time antara musisi dan penggemar.

2.Akses Streaming Mudah

YouTube Music Night akan disiarkan secara langsung di delapan channel YouTube, mulai dari Andmesh, MALIQ & D'Essentials, HITS Records, StarHits, RCTI - ENTERTAINMENT, MNCTV Official, Officialgtvid, dan Official iNews. Anda hanya perlu memilih satu dari delapan channel YouTube tersebut melalui link ini.

3.Kolaborasi Spesial dari Musisi Hebat

Konser YouTube Music Night: 11.11 akan menyajikan kolaborasi spesial dari Maliq & D'Essentials dengan penyanyi bersuara lembut, Andmesh Kamaleng. Anda juga bisa menyaksikan duet manis antara Melisa Hart dan Kaleb J.

4.Gratis, Cuma Modal Kuota

Konser virtual YouTube Music Night: 11.11 bisa ditonton streaming secara gratis! Anda hanya perlu membuka YouTube dan pilih satu dari delapan channel yang menyiarkan konser tersebut. Dengan begitu, Anda bisa bersantai dan menikmati live music ala kafe pada Kamis malam.

5.Menikmati Suasana Kafe dari Rumah

Yang paling penting, Anda tidak perlu keluar rumah untuk menikmati YouTube Music Night: 11.11! Anda bisa menikmati konser ini bersama kerabat dan sahabat dari rumah.

Nah, sekarang sudah tidak ada alasan lagi dong untuk melewatkan YouTube Music Night: 11.11? Konser virtual ini akan disiarkan serentak di delapan channel YouTube resmi, pada 11 November 2021, pukul 19:00 WIB.*

