ARTIS Lydia Kandou santer dirumorkan pindah agama. Kabar ini heboh setelah sebelumnya, putrinya, Naysilla Mirdad, yang juga diduga pindah agama.

Terlepas dari itu, potret cantik Lydia Kandou memang seakan tak lekang oleh zaman. Pesinetron lawas ini bisa dibilang awet muda.

Seperti dalam foto yang diunggah di laman Instagram naymirdad, Lydoa Kandou di masa mudanya hingga sekarang memang punya senyum yang khas. Bahkan fotonya itu disandingkan dengan Naysilla Mirdad, bak anak kembar.

Lydia Kandou juga nampak pakai baju motif oranye putih dan mengurai rambut panjangnya. Hmapir mirip dengan Nay, yang memakai outfit abu-abu dengan gaya rambut yang hampir sama.

Baca Juga:

Lydia Kandou dan Naysilla Mirdad Pindah Agama? Intip 3 Potret Kompak Ibu dan Anak Ini

Viral Foto Lydia Kandou Bercadar, Ikut Naysilla Pindah Agama?

Nay mengunggah foto ini saat merayakan Hari Ibu. Artis cantik ini pun nampak menyayangi sang ibu sepenuh hati.

"Makasih untuk kasih sayang & doa yang gak pernah putus untuk kita semua. You are the reason my heart always full. LOVE YOU MA 💜🤗 You deserve the best," kata Nay.

Warganet pun tak luput menyoroti foto-foto Naysilla dan Lydia Kandou. Mereka memuji pesona cantik keduanya. "Asli cantik ibu lidya," kata vhy*** "Itu kembaran'y ea ka @naymirdad...😍😍😍," kata iam*** "Ini Lidya Kandouw pd saat usia brp ya?," tambah far***