GALA Sky Ardiansyah menjadi sorotan publik sepeninggal Vanessa Angel-Bibi Ardiansyah saat kecelakaan maut di Tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur. Fakta baru tentang Gala pun banyak yang terungkap lewat sahabat kedua mendiang pasangan suami-istri ini.

Ya, kisah perjalanan cinta mendiang Vanessa dan Bibi akan selamanya haru untuk didengar. Menjelang kepergian keduanya, pasangan ini tak berhenti mempersiapkan kebahagiaan untuk sang buah hati, Gala Sky.

Baca Juga: Crazy Rich Surabaya Janji Akan Biayai Hidup Gala Putra Vanessa Angel Sampai Jadi Orang Sukses

Namun rupanya, Vanessa dan Bibi sempat mencurahkan salah satu impian mereka untuk sang putra. Melalui unggahan salah seorang sahabat Bibi Ardiansyah, pemilik akun @melisagita, dirinya menyebutkan bahwa mendiang Vanessa dan Bibi bermimpi memiliki sebuah mobil Alphard.

“Ca, Bi, gue kehilangan kalian bgt. Hancur bgt gue skrg. Tapi gue mencoba ikhlas krn gue tau Allah lebih sayang sama kalian. Istirahat yang tenang ya sayang2ku. Kalian doain gue sm pradik jadi orang kaya ya supaya bisa beliin Gala Alphard, mobil impian kalian untuk Gala. I love you guys, till we meet again. Sehidup semati🤍🤍🤍🕊🕊🕊,” tulis Melisa Gita.

Meski salah satu mimpi untuk Gala belum sempat terwujud, Melisa Gita berjanji akan berusaha untuk mewujudkan mimpi pasangan sejati ini. Dirinya juga berjanji akan menjaga Gala sepenuh hatinya. “Gue janji ke kalian gue akan jagain Gala, anggep Gala seperti anak gue. Dan nanti kalo Gala udah besar gue akan cerita sehebat apa mami papinya🤗,” tambahnya. Seperti diketahui, Vanessa-Bibi tewas dalam kecelakaan maut di Tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kecelakaan tersebut, di mobil Vanessa-Bibi ada tiga penumpang lainnya yang selamat. Mereka adalah sopir Tubagus Joddy, Gala Sky dan Siska Lorensa pengasuh Gala.