LYDIA Kandou dan putrinya Naysilla Mirdad dirumorkan pindah agama. Potret kedekatan mereka sebagai ibu dan anak pun disorot publik.

Ya, isu Lydia Kandou pindah agama muncul karena secara tiba-tiba salah seorang temannya mengunggah potret dirinya yang tengah mengenakan hijab. Oleh karena itu, Lydia diasumsikan berpindah agama mengikuti sang putri, Naysilla Mirdad, yang sebelumnya

Lantas bagaimana sih bentuk kedekatan Lydia Kandou dan putri cantiknya itu? Berikut potret manisnya ibu dan anak ini

Hangout Berdua

Meski kini usia Lydia tak lagi muda, namun dirinya masih banyak menyempatkan waktu bersama sang putri. Bahkan Lydia masih senang menemani Naysilla untuk sekedar berjalan-jalan, loh.

Melalui video unggahan Lydia pada akun Instagram, Minggu, 7 April 2019 silam, dirinya tampak ceria menikmati akhir pekan bersama Naysilla.

“Happy sunday Nay” ucap Lydia.

“Happy sunday Ma! Hari ini ga konsen karena ga pake lipstik” tambah wanita yang akrab disapa Nay tersebut sembari tersenyum di depan kamera.

Ucapan Manis Hari Ibu

Kasih ibu memang tak akan berhenti tercurah untuk anak-anaknya. Begitu pula dengan apa yang dirasakan Nay sebagai putri Lydia. Kedekatan keduanya tak membuat Nay senggan mengucapkan kata-kata manis untuk sang Mama, loh.

Dikutip dari unggahan Naysilla pada akun Instagram, pada perayaan hari ibu, Selasa, 22 Desember 2020 silam. Dalam unggahan tersebut, Nay tampak mengumpulkan potretnya bersama Lydia dari dirinya kecil hingga tumbuh dewasa.

“Selamat hari ibu, Ma.. Makasih untuk kasih sayang & doa yang gak pernah putus untuk kita semua. You are the reason my heart always full. LOVE YOU MA💜🤗 You deserve the best,” tulisnya.

Wah, manis sekali, ya!

Gendong Nay

Meski Nay telah menjadi wanita dewasa yang hebat, rupanya dirinya masih senang bermanjaan dengan sang Mama. Tak hanya sekedar pelukan, bahkan keduanya terlihat sangat dekat melalui gurauan yang turut buat Netizen tersenyum gemas.

Terbukti melalui unggahan Lydia saat hadir di perayaan ulang tahun Nay, 24 Mei 2019 silam. Dalam potret tersebut Nay tampak memeluk ibunda dari belakang sedangkan Lydia terlihat sedikit membungkukkan badannya. Keduanya tampak serasi dengan setelan putih. Tak hanya itu, tawa keduanya semakin menambah kesan harmonis dalam hubungan ibu dan anak ini. Bahkan Netizen pun setuju bahwa keduanya benar-benar mirip, loh.

“mirip bgt sm mama..👍” tulis @ita**

“Kyk kembar deh @Nay sama mma @lydiakandou👍” tambah @dea**