JAKARTA - My Sassy Girl menjadi film terpopuler di Korea Selatan. Setelah terkenal hingga berbagai negara, My Sassy Girl menjadi salah satu film tersukses dari Korea Selatan. Jefri Nichol dan Tiara Andini dipercaya membintangi My Sassy Girl versi Indonesia.

Kini, film garapan sutradara Jae Young Kwak itu resmi diadaptasi ke versi Indonesia. Sutradara Fajar Bustomi dipercaya Falcon Pictures untuk menggarap film tersebut ke dalam versi Indonesia.

"Alhamdulillah, kembali dipercaya Falcon Pictures untuk mengadaptasi film My Sassy Girl, yang di Korea sangat sukses. Mudah-mudahan semua prosesnya bisa berjalan lancar. Mohon doanya," ujar Fajar Bustomi.

"Puji Tuhan, bisa meremake salah satu film terbaik asal Korea seperti My Sassy Girl membuat terpacu untuk lebih semangat lagi menghadirkan film-film berkualitas," ujar Produser Falcon Pictures, Frederica.

My Sassy Girl Indonesia akan diperankan oleh Jefri Nichol dan Tiara Andini. Jefri Nichol mengaku antusias membintangi My Sassy Girl versi Indonesia.

"Awal pertama ditawari dan membaca skenarionya, saya sudah merasa sangat cocok. Karena film aslinya sangat terkenal di Korea, saya berharap versi remake ini juga bisa sukses di Indonesia," ungkap Jefri.

Tiara Andini mengaku bangga. Debutnya di industri film Indonesia langsung mendapatkan peran utama dengan film berkualitas pula. "Pastinya amat sangat berkesan, karena ini film perdana aku, aku bisa beradu akting dengan Jefri Nichol, buat aku terharu, diam-diam suka nangis sendiri, merasa tidak percaya karena ini film layar lebar nih," tutup Tiara Andini.