SEOUL - Park Yoo Hwan, aktor sekaligus adik Park Yoochun, didakwa atas tuduhan penggunaan marijuana. Sang aktor diamankan Kepolisian Gyeonggi Selatan, pada 3 November silam.

Park Yoo Hwan ditangkap polisi saat memakai marijuana bersama dua rekannya di sebuah restoran di Bangkok, Thailand, pada Desember 2020. Ketiganya mengakui perbuatan mereka dan telah menjalani investigasi sebelum dikembalikan ke negaranya.

“Investigasi kasus marijuana tersebut masih berlangsung. Jadi kami tidak dapat memberikan informasi spesifik mengenai dakwaannya,” ujar perwakilan Kepolisian Gyeonggi Selatan seperti dikutip dari Allkpop, pada Jumat (5/11/2021).

Berdasarkan hasil investigasi sementara, Park Yoo Hwan datang ke Thailand untuk memberikan kejutan kepada Park Yoo Chun yang menggelar konser di sana. Dua orang lain yang didakwa bersamanya merupakan orang Korea.

Baca juga: Adik Park Yoochun Dituntut Gara-Gara Batalkan Nikah Siri

Park Yoo Hwan debut sebagai aktor melalui film Twinkle Twinkle pada 2011. Ia juga muncul dalam sederet drama populer, seperti I Need Romance 3 dan She Was Pretty. Pada 2017, dia juga bermain dalam film One Line.

Menariknya, sang kakak Park Yoochun juga pernah tersandung kasus hukum serupa. Pada 2019, dia ditangkap dan ditahan selama 10 bulan karena kasus narkoba yang juga melibatkan mantan tunangannya, Kwang Hana.*

Baca juga: Vanessa Angel Beri Pesan Terakhir ke Lucinta Luna, Isinya Mengharukan