JAKARTA - Seorang sumber mengonfirmasi pada Variety, Gal Gadot dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk membintangi film remake live-action Snow White.

Gal Gadot rencananya akan berperan sebagai Evil Queen dan menjadi lawan main Rachel Ziegle, pemeran West Side Story yang ditunjuk sebagai Snow White. Jika sebelumnya Gal Gadot dikenal peran-peran heroiknya saat berperan sebagai Wonder Woman. Kini saatnya aktris 1985 tersebut menunjukan 'sisi jahat' melalui kemampuan aktingnya.

Sutradara The Amazing Spider-Man, Marc Webb, kali ini akan menyutradarai film live action Snow White mendatang. Selain itu ada juga Benj Pasek dan Justin Paul yang kabarnya akan menulis musik untuk film tersebut.

Melansir dari Variety, Produksi film remake live-action Snow White baru akan dimulai pada tahun 2022.

Live-action Snow White sendiri telah dikembangkan oleh Disney sejak 2016 lalu. Adapun film remake lain yang sedang dikerjakan termasuk The Little Mermaid yang dibintangi Halle Bailey, Pinocchio dengan Tom Hanks dan Lilo and Stitch yang disutradarai oleh Jon M. Chu.

Sebagai informasi, Snow White pertama kali diangkat oleh Disney menjadi film animasi pada tahun 1937. Film ini mengisahkan Evil Queen (ratu jahat) yang iri akan kecantikan Snow White (putri salju). Ia mencoba mengelabui putri salju agar memakan apel beracun.

Tokoh Evil Queen juga dikenal gemar menatap cermin dan berkata "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?” atau " "Cermin, cermin di dinding, siapa yang tercantik dari semuanya?".

