JAKARTA - Artis Davina Veronica turut menyorot sebuah video yang belakangan ini tersebar luas di media sosial. Video seorang awak kapal yang membuang sampah ke tengah laut, membuat kakak kandung Stefami Theresia Hariadi ini geram.

Dalam video yang beredar luas, seorang awak kapal terlihat mengeluarkan sebuah kasur yang disebutnya sebagai kutu busuk. Dengan santainya, ia membuang kasur tersebut ke tengah laut lalu tertawa kencang.

Hal tersebut jelas membuat bintang film Namaku Dick ini marah. Ia bahkan mengaku tidak merasa heran jika cukup banyak bencana alam yang terjadi, lantaran perilaku manusia.

"Tidak heran jika alam marah kepada manusia. Ya NATURE ALWAYS STRIKES BACK," tulisnya pada video di akun Instagramnya.

"Lihatlah perilaku ini. Sangat cuek, sebodo amat dan tidak bertanggung jawab," sambungnya.

Lebih lanjut, Devina terlihat menasehati masyarakat terkait alam yang patut untuk dijaga kelestariannya. Ia bahkan mengimbau jika manusia sepatutnya menjaga kelestarian alam, bukan malah merusaknya.

"Kapan manusia paham, bahwa alam selama ini menjaga kita dan memberikan begitu banyak manfaat bagi seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini," bebernya.

"Alam menyediakan semua kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Seharusnya manusia menjaga alam, bukan merusak," sambungnya.

Lewat unggahannya, wanita 43 tahun ini juga tampak menggaris bawahi terkait efek domino. Yang mana akan ada akibat dari kejadian tersebut.

"Have you ever heard about domino effect? Efek domino adalah suatu rentetan kejadian yang timbul dari rangkaian sebab akibat," tegasnya.

"Seperti itulah gambaran hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Laut bukan tong sampah besar. Perilaku ini harus kena hukuman," tandasnya.