JAKARTA - Deven Christiandi Putra, penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior Season 3 merilis video cover terbaru lewat YouTube. Kali ini, dia mengcover lagu Easy On Me, single terbaru dari penyanyi Inggris, Adele.

Lagu menyayat hati tersebut diciptakan Adele sebagai surat dari seorang ibu untuk putranya yang harus tumbuh di keluarga broken home. Lagu Easy On Me merupakan single terbaru Adele setelah vakum dari dunia musik selama 5 tahun.

Deven menyanyikan lagu dengan lirik galau tersebut dengan penuh perasaan dan penghayatan. Mendengar suara lembut Deven, penggemar tersentuh sampai ingin menangis. “Keren banget, pengen menangis sangking kerennya. Semangat terus Deven,” ujar seorang penggemar.

Video cover lagu Easy On Me dari Deven dapat dinikmati selengkapnya di channel YouTube Deven CP - Official.*

