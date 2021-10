WULAN Guritno asyik kongkow bareng sahabat di sebuah kafe. Lihat body seksinya, membuat warganet tercengang

Wulan sedang bersantai di kursi sendirian. Gaya Wulan begitu aduhai, bahkan body singsetnya dinilai seperti anak 20 tahunan.

Wulan pakai rok mini atau celana pendek putih dipadu dengan kaus hitam, sehingga meninggalkan kesan seksi. Body singset juga tetap terjaga walau dia menyantap bawa makanan.

"Good coffee, from sandwich to Indonesian food, all good, clean look," tulis Aura Kasih di kolom caption.

Warganet pun memuji pesona Wulan hingga tercengang melihat bentuk body artis cantik ini. "Awet muda sekali, selalu terlihat cantik," ujar kolas**** "Umur 40 tapi body masih keren," kata lady*** "ABG banget," ucap ren*** "Duh pusing lihatnya," _dear***