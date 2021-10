KASUS Rachel Vennya masih diselidiki oleh pihak kepolisian, setelah ia dan pacarnya, Salim Nauderer, mendatangi Polda Metro Jaya, Kamis 21 Oktober 2021. Kabarnya, kini akun Instagramnya tidak dapat lagi diakses.

Menurut pantauan MNC Portal Jumat (22/10/2021) malam, saat mencoba mengetik nama @rachelvennya di Instagram, muncul tulisan ‘pengguna tidak ditemukan’.

Belum diketahui penyebab akun Instagram Rachel Vennya menghilang, namun netizen banyak yang membahas terkait hal itu. Sang selebgram diduga di-deactive-kan.

“So rachel vennya's instagram is no where to be found, i think the investigation of her case is just started already. i believe justice in indonesia is still there, lets see~~~ *crossed fingers,” kata akun @roses_are_pea**.

“Baru tadi pagi ngeliat jumlah foto instagram rachel vennya jadi berkurang, sekarang malah di deactivate kan, ada apakah ini?” komentar akun @sukasukaa***. “Instagram rachel vennya ilang biar ga makin banyak yg unfollow kali ya. Karna kasus karantina jadi merembet kemana2,” tebak akun @nrnn***. Seperti diketahui, saat ini Rachel Vennya tengah dilanda kasus hukum lantaran kabur dari karantina seusai dari Amerika Serikat. Lantaran hal itu, pada Kamis (21/10) kemarin, dia bersama kekasihnya, Salim Nauderer, diperiksa Polda Metro Jaya.