TANTE Ernie lagi-lagi buat Netizen gagal fokus dengan kecantikan dan pesona tubuh eloknya. Kali ini Tante Ernie tampil seksi saat sedang berlibur di Pulau Dewata, Bali.

Melalui unggahannya pada akun Instagram, Tante Ernie mengenakan dress hitam seksi. Ia juga sengaja memperlihatkan tali bra hitam.

“UNTOUCHABLE (Tak tersentuh),” tulisnya pada caption.

Tentu saja hal ini mengundang komentar lucu para netizen. Apa ya kata mereka?

“Culik aku dong te😢," kata warganet

“Maknyus te," ujar yang lain.

“Tante seksi😍😍🔥🔥” ujar netizen lainnya.

"So how if I want to touch you?