PASANGAN Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag membuat para netizen turut terbawa perasaan dengan mempertontonkan keromantisan keduanya. Menjelang hari yang ditunggu-tunggu, Jessica Iskandar pun semakin tampak segar dan bahagia.

Sabtu, 16 Oktober lalu, wanita yang akrab disebut Jedar tersebut kembali membagikan cuplikan video pre-weddingnya bersama Vincent. Video berkonsep vintage tersebut memperlihatkan keduanya yang sedang bergandengan mesra mengelilingi taman rumah. Tak hanya itu, pada akhir video Vincent tampak mengecup pipi Jessica. Wah, gemes banget, kan?

“How sweet it is to be loved by you @v.andrianto, Ketika aku tidak lagi menggebu tetapi pasrah akan jalan tuhan. Ketika aku percaya kasih Tuhan besar untukku. Keajaiban mulai bekerja. Amin” tulis ibu El Barack tersebut.

Dalam kolom komentar, Vincent tampak meninggalkan emoticon ‘❤️’ untuk calon istrinya itu.

Netizen pun tampaknya turut bahagia dengan keduanya. Dalam kolom komentar, Netizen semakin yakin bahwa Vincent memanglah takdir untuk Jessica, dan sebaliknya. “Tulus sih keliatannysi cowoknya," kata warganet. “Senang sekali lihat Jedar yang semakin dekat sama tuhan," ujar yang lainnya. “They way he see u, the way he kiss u🥰 bless u” ujar warganet lain. Ada juga warganet mengingatkan agar mereka segera pamer foto pernikahan daripada cuma hal romantis tanpa ada pernikahan yang sah. Soalnya netizen khawatir kalau Jedar gagal nikah lagi. "Kebanyakan foto, awas gagal lagi. Coba diem upload akad nikah langsung wedding," ungkap warganet lain. "Udah nikah belum sih, takut gagal lagi aja," ujar yang lain.