JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya kabur dari karantina yang seharusnya ia jalani selama 8 hari. Padahal, ia sudah seharusnya menjalani karantina seperti yang dilakukan oleh Denny Sumargo dan influencer Arief Muhammad, sepulangnya mereka dari Amerika Serikat dalam rangka pekerjaan.

Sayangnya, perempuan 26 tahun itu justru memilih kabur dari Wisma Atlet pasca mendarat di Jakarta pada 17 September 2021 lalu. Ia bahkan mengaku tidak pernah sama sekali menjalani karantina dan membantah jika dirinya sempat meminta satu kamar bersama kekasihnya, Salim Nauderer.

Pernyataan mantan istri Niko Al Hakim tersebut sontak membuat netizen geger dan semakin tak menaruh rasa simpati padanya. Terlebih, saat ia mengaku bahwa hal itu dilakukan lantaran dirinya rindu dengan kedua anak-anaknya, Xabiru dan Chava.

"Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak, tapi itu bukan alasan yang tepat," ungkap Rachel Vennya dalam akun Youtube Boy William.

"Terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu," jelasnya.

Publik pun terlihat ramai menanggapi ucapan Rachel yang mengaku tak menjalani karantina lantaran rindu dengan anaknya. Mereka bahkan terlihat mengingat perkataan Rachel untuk anak-anaknya di akun Youtube Boy William pasca dirinya berpisah dari Niko Al Hakim dan melepas hijabnya.

"Ada yg twit begini: 'perlu kalian ingat, ‘Buna berhak bahagia’ semboyannya, terus ‘tutup komen’ adalah pelindungnya, terus kena ‘penyakit mental’ adalah tamengnya, terus ‘anak-anak yang masih butuh kasih sayang’ adalah senjatanya'. TERBUKTI YAA, SENJATANYA SUDAH DIKELUARKAN. WKWKWKW," tulis Chandraning Dyah.

"Inget banget Rachel bilang gini dulu "setiap aku keluar rumah, setiap aku mau lakuin sesuatu pasti aku selalu mikir, anak anak ku bangga ga yah aku kaya gini, mama aku bangga ga ya kalo aku lakuin ini" but, Rachel.. Don't you think anak2mu ga akan liat jejak digital kasus ini besok waktu mereka besar? Apakah ini adalah kelakuan yg bikin anak2mu bangga? Dan kalau alasanmu kangen anak, apakah mereka ga sedih tau alasanmu itu adalah karena mereka? Padahal ya ga ada yg tau juga alasan sebenarnya adalah karena anak atau gak..," tulis Ulel.