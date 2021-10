SEOUL - Aktor Lee Seung Gi tengah mempertimbangkan untuk kembali berakting di layar kaca setelah sukses drama Mouse. Dia dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi Supernote.

“Jadi, Supernote adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Lee Seung Gi saat ini,” ujar Hook Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor seperti dikutip dari Star Today, pada Senin (18/10/2021).

Selain Lee Seung Gi, Taewon Entertainment selaku rumah produksi drama ini juga dikabarkan mendekati aktor Kwak Do Won dan Lee Beom Soo. Drama ini akan berkisah tentang penjahat yang mengedarkan uang palsu berkualitas tinggi.

Di lain pihak, aktor 34 tahun tersebut masih disibukkan dengan syuting variety show Master in the House. Dia juga akan tampil dalam program variety show terbaru milik Netflix, New World, pada 20 November 2021.*

Baca juga:

Lee Seung Gi Konfirmasi Pacari Lee Da In, Bantah Isu Pernikahan

Sammy Simorangkir Pilih Hidup Sederhana Tanpa Utang



(SIS)